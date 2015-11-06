"Вона зіпсувала життя мого сина": Мама Бреда Пітта прокоментувала розлучення з Джолі

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Бред Пітт
Бред Пітт / Instagram/ @bradpittoffcial

Мати знаменитого голлівудського актора Бреда Пітта прокоментувала їхнє скандальне розлучення з Анджеліною Джолі. 79-річна Джейн Етта Пітт заявила, що акторка повелася з її сином жорстоко і маніпулятивно.

Скандальне розлучення зіркової пари триває з 2016 року. Після гучної заяви про їхній розрив актори ніяк не можуть порозумітися. Серце матері Бреда Пітта не витримало цього скандалу. Вона розлючено прокоментувала розставання свого сина та Анджеліни Джолі.

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Про коментар Джейн Етти Пітт повідомило іноземне видання Radar Online. Жінка доволі різко висловилася в адресу свої колишньої невістки. 79-річна матір Бреда Пітта звинуватила її у зламаному житті свого 55-річного сина. За словами інсайдера, жінка переконана, що Анджеліна Джолі жорстоко вчинила з Бредом Піттом і вона, як мама, просто не може їй це пробачити. Також інсайдери повідомили, що Джейн Етта Пітт має намір глянути екс-невістці в очі і сказати їй все, що вона думає про цю ситуацію.

Варто нагадати, у 2016 році зіркове подружжя оголосило про розлучення. Відтоді почалась запекла боротьба Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у судах. Найбільше суперечок у пари виникало через питання про опіку над 6 дітьми. Близько двох років екс-закохані не могли знайти спільної думки стосовно цього, однак на початку грудня 2018 року Анджеліна Джолі вирішила погодитися на всі умови Бреда Пітта і підписала документи про спільну опіку над дітьми: 17-річним Меддоксом, 15-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 10-річними близнюками Вів'єн і Ноксом.

 
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення Анджеліна Джолі Зіркові мами Бред Пітт
Джерело: Lifestyle
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