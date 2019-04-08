Вони мене вбивали, – співачка Гайтана відверто розповіла про шкідливі звички

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Гайтана зізналась про шкідливі звички
Гайтана зізналась про шкідливі звички / Instagram / @gaitanamusic

Українська співачка Гайтана, яка виховує 1-річну доньку Ніколь-Сапфір, вирішила відверто розповісти про шкідливі звички, які їй вдалось подолати. При цьому артистка зізналась, що вживала алкоголь та наркотики.

Такою відвертою заявою зірка поділилась на своїй офіційній Instagram-сторінці. За словами Гайтани, раніше вона вживала марихуану та алкоголь. Це впливало на самопочуття артистки та забирало у неї чимало енергії. 

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"Мене спитали, чи я можу відкрито сказати про шкідливі звички, які були в моєму житті... Так, я більше не приховую правду! У моєму минулому були дуже погані звички, які вбивали мене та викрадали мою енергію. Це алкоголь та марихуана. Але зараз я вільна та закликаю всіх приєднатися і підтримати здоровий спосіб життя", – зізналась Гайтана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Такий нетиповий для артистів допис привернув чималу увагу користувачів мережі. Одні прихильники із захватом засипали Гайтану компліментами, а от інші поцікавились, як їй вдалось позбутись шкідливих звичок. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Гайтана
Джерело: LifeStyle 24
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