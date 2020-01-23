Вони мої боржники, – батько Меган Маркл розповів про стосунки з королівською родиною

Спокій герцогам Сассекським може тільки снитись. Здавалось би, батько Меган Маркл вже забув всі образи та відмовився спілкуватись із журналістами. Та у 2020 році його обурило рішення доньки про складання королівських обов'язків, тому він дав два скандальні інтерв'ю та заявив, що буде виступати у суді проти принца Гаррі та його дружини.

У середу, 22 січня, на британському телеканалі Channel 5 журналісти показали документальний фільм з назвою "Томас Маркл: моя історія" (Thomas Markle: My Story). Як передає The Independent, батько герцогині Сассекської вирішив відверто розповісти про стосунки з донькою після королівського весілля. Не оминув він увагою і саму церемонію.

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За словами Томаса Маркла, він дуже шкодував, що не потрапив на весілля доньки. За кілька днів до церемонії він погодився за чималу винагороду позувати для журналістів з журналом про принца Гаррі та Меган Маркл. Однак такий маркетинговий хід у Букінгемському палаці сприйняли як неповагу. Томас Маркл заявив, що після інциденту мав телефонну розмову з принцом Гаррі, який досить грубо пояснив помилку чоловіка. Після цього, як переконує родич герцогині Сассекської, він і потрапив до лікарні та переніс операцію на серці.

"Моя донька виглядала чудово. Шкода, мене не було поруч з нею в той момент. Звичайно, я вдячний принцу Чарльзу за те, що він зробив. Однак зізнаюся, що трохи поплакав через це. Я і досі не можу забути цей момент… Гаррі сказав мені: "Якби ти мене послухав, з тобою нічого б не сталося". Я відповів, що шкодую, що не помер, бо тоді вони могли хоча б прикинутися, що їм дуже сумно. Хоча я впевнений, що Меган плакала, коли дізналася, що мене не буде на весіллі, і Гаррі теж був засмучений", – розповів Томас Маркл.

Окрім цього, батько Меган Маркл заявив, що після церемонії всі відреклись від нього та його сім'ї. Герцогиня більше не надсилає йому матеріальну допомогу, що обурює чоловіка, адже всі представники монархії стали його боржниками.

Вони всі мої боржники: королівська сім'я, Гаррі і Меган. Я повинен бути винагороджений за те, що пережив. Дочка обіцяла, що буде піклуватися про мене, коли я стану старим. Зараз я вже досяг похилого віку, тому пора доглядати за татом,

– заявив батько герцогині.

Та попри всі скандали, які спричинив Томас Маркл, він вважає, що став частиною королівської родини. Тому він публічно закликав принца Гаррі до діалогу.

"Для них я не існую. Чи усвідомлює це Гаррі чи ні, але він тепер теж є частиною моєї родини, а і я – частинкою монархії. Нам треба поговорити. Йому вже не 12 років, він більше не має права бути таким недоторкою", – додав Томас Маркл.

Не оминув увагою американець і тему стосунків з ексдружиною Дорією Редлан. Він переконаний, що і вона має непорозуміння з королівською родиною, про що можуть свідчити її фото. Однак багато користувачів мережі сприйняли ці слова абсурдними.

Я думаю, що у неї теж є проблеми з королівською родиною. Я думаю, що вони не можуть знайти для неї місця. Вона завжди виглядає переляканою, наче олень у світлі автомобільних фар,

– додав він.

Як відомо, Томас Маркл досить гостро прокоментував і рішення принца Гаррі та Меган Маркл скласти свої повноваження. Він публічно заявив, що герцоги "руйнують монархію та руйнують її".