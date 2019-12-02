Вони не були суворими, – Лілі-Роуз Депп відверто розповіла про зіркових батьків

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Лілі-Роуз Депп / www.gettyimages.com

Амбасадорка Chanel і модель Лілі-Роуз Депп похвалила своїх відомих батьків – Джонні Деппа і Ванессу Параді – за поблажливе виховання, коли в новому інтерв'ю вона обговорювала їхні акторські кроки.

Про це пише видання Daily Mail. Єдина дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді зізналася, що її відомі батько і матір "не були суворими", відтак у дитинстві не було жодної причини для скандалів та протистоянь.

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Мої батьки були не дуже суворі. Вони завжди довіряли мені бути незалежною і приймати власні рішення. І не було причин для мого невдоволення і протесту,
– наголосила модель.

Акторка Лілі-Роуз, яка знялася в історичному фільмі "Король", також заговорила про важливість підтримки "приватного" особистого життя. 20-річна дівчина зізналася, що вона завичай надає перевагу "залишитися вдома", ніж розважатися на вечірках у клубах.


Лілі-Роуз Депп / Getty Images

46-річна Ванесса та 56-річний Джонні були в довготривалих стосунках з 1998 по 2012 рік, і вони виховують дочку Лілі-Роуз і 17-річного сина Джека.


Джонні Депп і Ванесса Параді, 1999 рік / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джонні Депп Зіркові діти Зіркові мами
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