Вони не розуміли, за що помирають, – Джамала про трагедію кримськотатарського народу

Українська виконавиця Джамала, яка є кримськотатарського походження, не змогла не згадати про трагічний для її народу день. 75 років тому співробітники НКВС депортували кримських татар на заслання, а в разі спротиву – розстрілювали на місці.

Відтак народна артистка України залишила у своїх соціальних мережах проникливий допис, у якому згадала про трагедію власного народу та уроки, які повинні винести для себе майбутні покоління.

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"Кожного 18 травня я мрію, аби в мене були здібності зупиняти час, змінювати історію, аби дати людям можливість не робити таких помилок; чи здібності побачити цю трагедію зі сторони. Але це просто мої думки... Цей день для мене завжди болючий. Як співалося в пісні 1944: "Для мене це історія мого роду, мого народу"...

День депортації, день смерті, день геноциду кримськотатарського народу. Їх вбивали, знущалися над ними. Ми маємо пам'ятати заради людей, заради всіх них. Вони не розуміли, за що вони помирають, за що віддають життя.

Неможливо уявити себе в такі моменти, дуже страшно від цього. Здається, багато часу минуло, 1944 рік далеко, але, насправді, ця трагедія ближче, ніж ми думаємо. І сьогодні бачу сльози на очах наших дітей, жінок, людей похилого віку, чоловіків, яких забирають ні за що. Мені шкода, що люди не роблять висновків. Дуже хочеться, щоб ми всі пам'ятали, знали про цей день".

Українську виконавицю підтримали в коментарях чимало прихильників, зокрема, на допис відреагував і режисер Наріман Алієв, який представить стрічку "Додому" на цьогорічному Каннському фестивалі. У ній йтиметься про кримського татарина, який був змушений через анексію Криму розлучитися із синами.



Скріншот зі сторінки Джамали / Facebook / @Jamala