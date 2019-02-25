Вони одружаться: в мережі обговорюють "хімію" між Леді Гагою і Бредлі Купером під час виступу

Церемонія нагородження Оскар-2019 відбулася, але обговорення продовжуються. В центрі уваги опинилися Бредлі Купер і Леді Гага, які виконали на сцені саундтрек Shallow із фільму "Народження зірки". Під час виступу між знаменитостями виникла так звана "хімія", яку шанувальники бурхливо обговорюють у соціальних мережах.

Якщо Леді Гага і Бредлі Купер пішли додому без статуеток в акторських категоріях, то їхній вихід на сцену з хітом Shallow відзначився чи не найбільше. Варто додати, пісня перемогла в номінації "Найкраща пісня". Шанувальники, які стежать за церемонією Оскар-2019 не могли не помітити «хімію», яка виникла між знаменитостями. Тому бурхливі обговорення щодо їхнього виступу підривають мережу.

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Попри те, що на церемонії нагородження разом з Бредлі Купером була присутня його супутниця Ірина Шейк, він доволі відверто фліртував із Леді Гагою на сцені. Голлівудський актор підійшов до співачки і сів поруч за рояль, на якому вона грала, обіймаючи її за талію. Після чого Леді Гага притулилася до його обличчя і зворушливо підняла на нього погляд. Прихильники зірок почали активно обговорювати поведінку Бредлі Купера, адже, за їхніми словами він поводився так, ніби забув, що в залі присутня його кохана.



"Леді Гага і Бредлі Купер одружаться..." / Скріншот з Twitter



"Леді Гага розірвала свої заручини, тому що вона секретно закохана в Бредлі Купера...

Очевидно. Моя думка" / Скріншот з Twitter





"Я впевнено вірю, що заручини Леді Гаги розірвано, тому що вона закохана у Бредлі Купера

і ніщо не зможе переконати мене" / Скріншот з Twitter

В мережі поширили чимало знімків і скріншотів з виступу Леді Гаги і Бредлі Купера, де вони ніжно обіймаються і неоднозначно дивляться один одному у вічі.





Дивитися виступ Леді Гаги і Бредлі Купера на церемонії Оскар-2019: відео