Вони руйнують монархію, здешевлюють її, – батько Меган Маркл відзначився гострим коментарем

У Великобританії не припиняють обговорювати скандальне рішення принца Гаррі та Меган Маркл скласти свої королівські обов'язки. І якщо Її Величність Єлизавета ІІ підтримала герцогів у цьому, то батько американки не приймає такого перебігу подій.

Як передає Metro, Томас Маркл знявся у документальному фільмі для телеканалу 5 News. Під час спілкування з журналістами, він не приховував свого розпачу та заявив, що не розуміє рішення доньки та принца Гаррі, адже ще з дня весілля вони знали, на що йдуть. Тому герцоги Сассекські, за словами Томаса Маркла, не можуть відмовлятись від зобов'язань перед Букінгемським палацом, бо так вони здешевлюють і послаблюють міць монархії.

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Коли вони одружилися, вони взяли на себе зобов'язання, і повинні бути частиною монархії та представляти її. І було б нерозумно для них цього не робити. Це одна з найбільших їхніх помилок, зроблених коли-небудь. Вони руйнують монархію, здешевлюють її, роблять її пошарпаною... Вони не повинні цього робити,

– заявив Томас Маркл.

Окрім цього, чоловік заявив, що теперішня Меган – не та дівчинка, яку він колись виховував. Вона втілила мрію мільйонів жінок у світі та стала дружиною принца. Однак тепер, як переконує Томас Маркл, герцогиня Сассекська руйнує все довкола.

"Меган і Гаррі відокремлюються від королівської родини... І це невтішно, адже вона насправді втілила мрію кожної дівчинки. Всі хочуть стати принцесою, а вона отримала це і тепер викидає. Мене це бентежить", – додав він в інтерв'ю.

Водночас брат Меган Маркл зізнався, що його батька все ще не покидає надії на зустріч з маленьким внуком – Арчі Гаррісоном. Однак сам Томас вірить у цю можливість все менше. Герцоги Сассекські, за правилами королівської родини, утримуються від будь-яких коментарів.

Що відомо про заяву принца Гаррі та Меган Маркл

Після різдвяно-новорічних свят, 8 січня, герцоги Сассекські оголосили, що хочуть скласти свої королівські обов'язки. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили у публічній заяві, що прагнуть дистанціюватись від монарха та жити на власні кошти, не використовуючи гроші платників податків. Жити вони планують на дві країни – Велику Британію та Канаду, тому попросили залишити для них Фрогмор-хауз. Окрім цього, Гаррі і Меган мають намір запустити благодійні проєкти та залишатись патронами кількох організацій. За даними ЗМІ, Меган Маркл хоче йти в моду та озвучувати мультфільми Disney. А от принц Гаррі претендує на високу посаду в Канаді.

Для королівської родини рішення герцогів Сассекських стало таким же несподіваним, як і для громадськості. Після тривалих обговорень та оцінки наслідків Єлизавети ІІ оприлюднила своє остаточне рішення у цій справі. Сталось це ввечері 18 січня.

Її Величність підтримала Гаррі та Меган, однак висунула свої вимоги. Зокрема, герцоги Сассекські: