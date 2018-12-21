Вони стали ще крутішими: в мережі з’явився трейлер до фільму "Люди в чорному: Інтернешнл"

Три попередніх частини культової кінострічки зазнали шаленого успіху та примусили своїх шанувальників доволі довго чекати на продовження історії про крутих агентів. Четверта частина фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" відкрила декілька секретів, показавши офіційний трейлер.

Офіційний трейлер до фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" кінокомпанія Sony Pictures Entertainment опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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Нова частина про агентів, які стали ще крутішими, вразить акторським складом. Однак для шанувальників Вілла Сміта та Томмі Ла Донса, які грали агентів Джея і Кея, буде невтішна новина. Голлівудські актори не знімались у четвертому епізоді "Людей в чорному". В інтернаціональній частині з'являться нові розвідники – Ейч і Ем (Н і М), ролі яких виконуватимуть Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон.

За сюжетом фільму, ця частина стане так званим перезапуском, однак, незважаючи на нових героїв та акторський склад, фільм не буде нехтувати попередніми епізодами. Але події розгортатимуться в іншому місці та не будуть пов’язані з трилогією Баррі Сонненфельда. До слова, режисером четвертої частини став Фелік Гері Грей.

Дивитись трейлер до фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" (відео):