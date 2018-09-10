"Вони точно зустрічаються": екс-охоронець Бреда Пітта розповів нові подробиці роману з Терон

Чутки про роман Бреда Пітта і Шарліз Терон то підверджували, то спростовували, однак приближена персона до 55-річного актора зізналася, що їхній роман з Шарліз розвивається вже досить давно.

Новина про роман Бреда Пітта і 43-річної Шарліз Терон підірвали мережу близько десяти днів тому. Однак до цього часу ніхто не зміг підтвердити правдивість цієї інформації. Проте новий коментар колишнього охоронця Бреда Пітта для іноземного видання Radar Online розставив всі крапки.

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Кріс Херцог, який раніше працював на 55-річного актора, зізнався, що між Бредом і Шарліз значно більше, ніж дружба.

Вони зустрічаються, але тримають це в секреті. Поки що вони не впевнені, чи будуть їхні стосунки серйозними,

– розповів екс-охоронець Бреда Пітта.

Що відомо про роман Бреда Пітта і Шарліз Терон? Про їхні тісні відносини стало відомо лише наприкінці січня, однак як повідомляють джерела, вони почали зустрічатися ще чотири місяці назад. Симпатія між 43-річною Шарліз і 55-річним Бредом спалахнула під час зйомок рекламної кампанії наручних годинників Breitling.