"Вони точно зустрічаються": екс-охоронець Бреда Пітта розповів нові подробиці роману з Терон

703
Бред Пітт
Бред Пітт / Getty Images

Чутки про роман Бреда Пітта і Шарліз Терон то підверджували, то спростовували, однак приближена персона до 55-річного актора зізналася, що їхній роман з Шарліз розвивається вже досить давно.

Новина про роман Бреда Пітта і 43-річної Шарліз Терон підірвали мережу близько десяти днів тому. Однак до цього часу ніхто не зміг підтвердити правдивість цієї інформації. Проте новий коментар колишнього охоронця Бреда Пітта для іноземного видання Radar Online розставив всі крапки.

Читайте також: Бред Пітт закрутив роман із акторкою Шарліз Терон, – ЗМІ

Кріс Херцог, який раніше працював на 55-річного актора, зізнався, що між Бредом і Шарліз значно більше, ніж дружба.

Вони зустрічаються, але тримають це в секреті. Поки що вони не впевнені, чи будуть їхні стосунки серйозними,
– розповів екс-охоронець Бреда Пітта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BREITLING (@breitling)

Що відомо про роман Бреда Пітта і Шарліз Терон? Про їхні тісні відносини стало відомо лише наприкінці січня, однак як повідомляють джерела, вони почали зустрічатися ще чотири місяці назад. Симпатія між 43-річною Шарліз і 55-річним Бредом спалахнула під час зйомок рекламної кампанії наручних годинників Breitling.

Теги: LifeStyle Бред Пітт Голлівуд Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
сьогодні 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 89
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1780
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1174
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1941
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
4127
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2505
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук