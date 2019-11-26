Вони весело проводять час, – Кайлі Дженнер запідозрили у романі з відомим репером

Американська блогерка і наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер опинилась в епіцентрі нових західних таблоїдів. Все тому, що зірка дедалі частіше навідується до маєтку репера Дрейка, що спричиняє чутки про їхній роман.

У перші дні жовтня 2019 року Кайлі Дженнер офіційно підтвердила чутки про розрив стосунків з репером Тревісом Скоттом. Остаточно розлучатись знаменитості ще не мають наміру, однак все ж взяли паузу та наразі живуть окремо. За інформацією US Weekly, Кайлі Дженнер не засмучується через розрив із коханим та активно спілкується з репером Дрейком.

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Знаменитості не коментують чуток про ймовірний роман. Тому інсайдери з близького оточення залюбки відповідають на питання журналістів про особисте життя Кайлі Дженнер і Дрейка. Зокрема, вони підтвердили дані, що зірки разом святкували Геловін, а мільярдерка стала запрошеною гостею на дні народженні репера.

Дрейку завжди подобалася Кайлі, і це взаємно. Вони зараз багато часу проводять разом і бачаться частіше, ніж це було раніше, адже фактично Кайлі зараз вільна, а вони живуть по сусідству,

– розповів інсайдер таблоїду.

Джерела видання не приховують, що між Кайлі та Дрейком є симпатія, яка може перерости у роман. Особливі стосунки між ними друзі могли помітити під час Геловіну. Однак симпатію Дрейк почав проявляти тільки після того, як Кайлі оголосила про розрив зі своїм чоловіком та батьком її доньки Стормі – Тревісом Скоттом.

"Дружба Кайлі і Дрейка останнім часом набула романтичний характер. На його вечірці з нагоди Геловіна вони були дуже ніжні один з одним і постійно обмінювалися поглядами... Вони давно знали один одного і дуже довго були друзями, але між ними завжди була іскра. Це складна ситуація, як і у Кайлі з Тревісом зараз", – додав інсайдер.

Ймовірно, Кайлі Дженнер і Дрейк поки не поспішають із романом, адже репер розуміє, що це може нашкодити теперішнім стосункам представниці родини Кардашян.

"Дрейк і Кайлі не хочуть ставити під загрозу свою дружбу, перетинаючи будь-які межі у стосунках. Дрейк не має наміру ставати батьком для Стормі. Поки вони весело проводять час, не беручи на себе зобов'язань, і хочуть продовжувати дружити і підтримувати один одного", – пояснив інсайдер.

Що відомо про особисте життя Кайлі та Дрейка?Репер Дрейк мав чимало обраниць серед зірок. Одним із найяскравіших його романів були стосунки з Ріанною. І хоч пара довго не пробула разом, однак артист відверто заявляв, що хотів мати спільних дітей із поп-зіркою. Однак виявилось, що Дрейк вже має первістка. Позашлюбного сина народила французька порноакторка Софі Брюсса. Хлопчик з'явився на світ у жовтні 2017 року, а батьківство офіційно підтвердилось у всередині 2018-го.



Щодо Кайлі, то вона мала кілька романів із відомим артистами. Однак з 2018 року одна з сестер Кардашян оселилась у своєму маєтку з репером Тревісом Скоттом. Спільно з ним зірка виховує єдину доньку Стормі. Своє особисте життя Кайлі Дженнер не приховує та активно ділиться приватними кадрами у мережі та реаліті-шоу.