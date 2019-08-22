Вони визначились із пріоритетами, – Сергій Притула про участь ANNA MARIA в Новій хвилі у Росії

Український телеведучий Сергій Притула не залишився осторонь коментарів щодо участі співачок ANNA MARIA в музичному конкурсі, що відбудеться у Росії.

На своїй сторінці у Facebook він згадав слова скандальних українських артисток з Національного відбору Євробачення, що відбувся у лютому 2019 року. Перед фіналом конкурсу одіозні зірки не могли відповісти в одному з інтерв’ю "Чий Крим?", через що їх довго обговорювали у шоу-бізнесі та соціальних мережах.

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"Якби постало питання – обрати конкурс чи батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали батьків" , – сказали мені у лютому цього року учасниці гурту "Анна-Марія", які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Новая волна" у расії. Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначились із пріоритетами! – іронічно заявив Сергій Притула на своїй сторінці.

Що відомо про конкурс "Нова хвиля"? Це вокальний конкурс, який заснували композитори Ігор Крутой та Раймонд Паулс. До 2014 року шоу відбувалось у латвійській Юрмалі. Однак через підтримку агресивної політики Кремля російськими співаками, які сидять у журі конкурсі, їм заборонили в'їзд у країну. Відтоді шоу проводять у Сочі. У 2009 році, до військової агресії зі сторони Росії, перемогу у конкурсі здобула Джамала – переможниця Євробачення-2016. Цьогоріч "Нова хвиля" триватиме з 24 по 29 серпня.

Ведучий продовжив, що таке рішення можна порівняти з міжнародним злетом свінгерів, оскільки таким чином можна також "гідно представити Україну".

Але у мене тут виникло одне запитання до громади... Якщо завтра якась пара з України полетить у Бельгію на міжнародний зліт свінгерів, щоб потрахатись із шведами, турками, єгиптянами і канадцями - це можна трактувати, як спробу "гідно представити Україну" чи, все ж, сприймати це як приватну ініціативу? Бо я щось не зовсім розумію, хто делегував дівчат представляти Україну?! Музика внє палітікі, да-да-да...

– запитав своїх підписників Сергій Притула.

Користувачі по-різному відреагували на його коментар: одні попросили передати це Володимиру Зеленському, одні – підтримали Притулу, а інші – переходили на особисте та звинувачували батьків сестер. На декілька коментарів Сергій Притула все ж відповів та підкреслив, що вибір ANNA MARIA – лише їхній, а не когось іншого.



Коментарі у дописі Сергія Притули у Facebook / Скріншоти