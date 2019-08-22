Вони визначились із пріоритетами, – Сергій Притула про участь ANNA MARIA в Новій хвилі у Росії

1200 Читать новость на русском
Сергій Притула відреагував на поїздку ANNA MARIA в Сочі
Сергій Притула відреагував на поїздку ANNA MARIA в Сочі / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

Український телеведучий Сергій Притула не залишився осторонь коментарів щодо участі співачок ANNA MARIA в музичному конкурсі, що відбудеться у Росії.

На своїй сторінці у Facebook він згадав слова скандальних українських артисток з Національного відбору Євробачення, що відбувся у лютому 2019 року. Перед фіналом конкурсу одіозні зірки не могли відповісти в одному з інтерв’ю "Чий Крим?", через що їх довго обговорювали у шоу-бізнесі та соціальних мережах.

Читайте також: Одіозні співачки ANNA MARIA представлять Україну на "Новій хвилі"

"Якби постало питання – обрати конкурс чи батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали батьків" , – сказали мені у лютому цього року учасниці гурту "Анна-Марія", які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Новая волна" у расії. Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначились із пріоритетами! – іронічно заявив Сергій Притула на своїй сторінці.

Що відомо про конкурс "Нова хвиля"? Це вокальний конкурс, який заснували композитори Ігор Крутой та Раймонд Паулс. До 2014 року шоу відбувалось у латвійській Юрмалі. Однак через підтримку агресивної політики Кремля російськими співаками, які сидять у журі конкурсі, їм заборонили в'їзд у країну. Відтоді шоу проводять у Сочі. У 2009 році, до військової агресії зі сторони Росії, перемогу у конкурсі здобула Джамала – переможниця Євробачення-2016. Цьогоріч "Нова хвиля" триватиме з 24 по 29 серпня.

Ведучий продовжив, що таке рішення можна порівняти з міжнародним злетом свінгерів, оскільки таким чином можна також "гідно представити Україну".

Але у мене тут виникло одне запитання до громади... Якщо завтра якась пара з України полетить у Бельгію на міжнародний зліт свінгерів, щоб потрахатись із шведами, турками, єгиптянами і канадцями - це можна трактувати, як спробу "гідно представити Україну" чи, все ж, сприймати це як приватну ініціативу? Бо я щось не зовсім розумію, хто делегував дівчат представляти Україну?! Музика внє палітікі, да-да-да...
– запитав своїх підписників Сергій Притула.

Користувачі по-різному відреагували на його коментар: одні попросили передати це Володимиру Зеленському, одні – підтримали Притулу, а інші – переходили на особисте та звинувачували батьків сестер. На декілька коментарів Сергій Притула все ж відповів та підкреслив, що вибір ANNA MARIA – лише їхній, а не когось іншого.


Коментарі у дописі Сергія Притули у Facebook / Скріншоти

 

 

blog_ava
Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
сьогодні
10802
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини Росії Сестри Анна Марія Опанасюк Скандал Сергій Притула Нова хвиля
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
сьогодні 11:11 Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
3779
Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
21 серпня 12:31 Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
Наталя Сколоздра 1028
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
21 серпня 11:00 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 2997
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
20 серпня 13:26 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
1258
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3924
Новини
Більше новин
Залиште відгук