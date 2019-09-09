"Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається

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"Воно 2"
"Воно 2" / IMDb

Друзі з Клубу Невдах надіялись, що злий клоун не повернеться через 27 років. А ми, глядачі, надіялись, що культову історію Стівена Кінга не зіпсують поганою екранізацією. Це така ж омана, як червоні кульки Пеннівайза.

Перша екранізація "Воно" стала комерційно найуспішнішим фільмом жахів в історії жанру. Кіно заробило близько 700 мільйонів доларів при відносно невеликому бюджеті. Воно сподобалось і глядачам, і критикам, тому всі з нетерпінням чекали на продовження. Оптимізму додав той факт, що в режисерське крісло знову сів Андрес Мускетті. Він не зіпсував роман Кінга, але цього разу зробив екранізацію гіршою за очікування фанатів.

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Воно 2
"Воно 2: офіційний кадр з фільму

Андрес Мускетті — протеже Гільєрмо дель Торо, один із творців фільму "Мати", і режисер першого "Воно". Студія Warner Brothers дала Мускетті картбланш і виявилось, що кредит довіри до режисера не завжди йде на користь фільму.

Зміна сценариста також виглядає поганою ідеєю. Замість Кері Фукунаги над другим фільмом про "Воно" працював Гері Доберман, знаний по роботі над "Анабель". Не без його участі, команда сідає на два стільці, зробивши сиквел водночас і страшним, і смішним. Глядач же не чекає від "кінгівщини" стилю на кшталт Marvel Universe, навіть якщо більшість жартів влучні.

Воно 2
"Воно 2: офіційний кадр з фільму

"Воно 2" старається тримати фокус на психологічних проблемах персонажів, провині і соромі, які ті пам'ятають з підліткових років. Після першої зустрічі з жахливою силою Клуб Невдах розпався і кожен герой по-своєму реалізувався в житті. Хоча здається, що всі вони жили спокійним життям майже 30 років, демони минулого завжди були поруч. Героїв не покидали травми дитинства, нанесені батьками, родичами чи оточенням. Кіно зачіпає проблеми домашнього насилля, байдужості чи гіперопіки, депресії і гомофобії. На жаль, виходить недостатньо добре.

Якщо персонажі Кінга – це успішні, але травмовані минулим люди, то в екранізації вони стають просто нудними дорослими з сумною історією. "Воно 2" не вдається до подробиць успіху і окремого від Клубу Невдах життя кожного з героїв. 27 років життя героїв між появами Пеннівайза зображені грубими мазками і не відображають всієї повноти того, наскільки дитинство впливало на рішення героїв у подальшому житті. Ситуацію пробують вирішити флешбеками, новими подробицями і спогадами з минулого, але емоційно персонажі залишаються значно далі до глядача за свої дитячі версії.

Воно 2
"Воно 2: офіційний кадр з фільму

Мускетті залучив до зйомок Джессіку Честейн, Джеймса Мак-Евоя та інших іменитих акторів, які мали би вознести кіно до невиданих першій частині висот. По суті ж, дорослі персонажі програють талановитим шмаркачам, які зіграли молодняк. Проблема не в акторах, а в слабких персонажах і затягнутому хронометражі.

Найбільше "Воно 2" критикують не за суть (фільм досить чітко відтворює книгу), а за втомлюючу 169-хвилинну тривалість і спробу розжувати фільм для тих, хто не бачив першу частину. Розповідь ходить по колу, наче повертаючись "на біс", почувши відлуння оплесків глядача. Втім, кіно варте уваги і місця серед топових хоррор-екранізацій. Червона кулька не здатна піднятись в небо, але й не здулась — зависла посередині.

"Воно 2": офіційний трейлер фільму

Рейтинг стрічки на IMDb – 7,2. Вікові обмеження – 18+.

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Всі фото: IMDb

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Голлівуд Статті Публікації
Джерело: LifeStyle 24
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