"Воно: Частина друга": в мережі з'явився перший довгоочікуваний трейлер

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Воно 2 - трейлер 2019 дивитися онлайн, дата виходу фільму
"Воно: Частина друга": трейлер фільму / IMDb

Після шаленого успіху фільму "Воно: Частина перша" Андреса Мускетті, який був випущений у 2017 році за мотивами однойменного роману Стівена Кінга, фанати дочекались продовження історії. Перший трейлер "Воно 2", або "Воно: Частина друга" (It: Chapter Two) вже з'явився в мережі.

Трихвилинний відеоролик з кадрами майбутнього фільму з'явився на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures 9 травня. З моменту публікації його переглянули понад 10 мільйонів разів.

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Воно 2: дивитися перший трейлер 2 частини фільму онлайн

У новій кінострічці "Воно 2" знімальна команда покаже, як розгортаються події через 27 років після першої картини, де герої зустрілись з Пеннівайзом. Життя вже дорослих героїв перериває дивний телефонний дзвінок, після чого давні друзі з "Клубу невдах" вирішують знову зустрітись.

Зйомками нового фільму зайнявся Андрес Мускетті, що став автором першої частини, а робота над стрічкою почалась у червні 2018 року. У "Воно: Частина друга" знялись Джеймс Мак-Евой, Джейден Ліберер, Джессіка Честейн, Софія Лілліс, Джей Райан, Джеремі Рей Тейлор, Білл Гейдер та інші.

Світова прем'єра фільму "Воно 2" запланована на 6 вересня 2019 року, а в Україні його зможуть побачити днем раніше – 5 вересня. Додамо, що перша частина "Воно" отримала шалений успіх – при скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів, стрічка отримала майже 700 мільйонів доларів касових зборів.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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