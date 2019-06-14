Ворожіння на Трійцю 2019: найпопулярніші прикмети, щоб визначити долю

Трійця завжди вважалася дівочим святом. Вони ворожать на судженого-ряженого та долю. Такі ворожіння на Трійцю прийшли до нас ще з давнини. Які з них є досі популярними в Україні?

Пропонуємо Вашій увазі найпопулярніші ворожіння на Трійцю, щоб дізнатися про свою долю

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Пускання вінків по воді

Троїцький вінок – ритуальна прикраса, що має потужну енергетику, наповнена силами самої природи. Такий вінок є символом юності і дівоцтва, а тому є необхідним атрибутом дівчачих ворожінь.

Дівчата традиційно плели вінки з польових квітів і трав, цим наділяють особливими властивостями, які притаманні цим рослинам. Цінними вважаються трави, якими прикрашалася церква.



Пускання вінків по воді – відоме ворожіння на Трійцю / RFE/RL

Дівчата носять вінок протягом свята, а потім пускають у річку.

Якщо вінок у воді потоне – це поганий знак. Впродовж року до наступної Трійці є можливість занедужати і потрапити у неприємності.

Вінок пристане до берега – дівчина поки що не вийде заміж.

Вінок довго пливе і зникає з очей – на дівчину чекають кращі зміни в особистому житті.

Також, рекомендується звернути увагу, у який бік поплив вінок – за традицією, у тому боці живе наречений.

Цікаво що, ворожать на вінках не лише дівчата, а й старі жінки, шукаючи відповідь на питання, скільки їм ще залишилося жити.

Завивання гілок дерев

Напередодні Трійці дівчата ходять у ліс завивати гілки дерев. Вони закручують їх у вигляді вінка, прикрашаючи квітами і перев'язуючи стрічками.



Ворожіння на Трійцю 2019 / Фото з відкритих джерел

Серед дерев найчастіше обирають березу, липу чи вербу.

Коли дерево розвивають, то звертають увагу на стан вінків.

Якщо гілки зів'яли або вінки самі розпустилися – тривожний знак для дівчини. Вона може захворіти чи зазнати збитку.

Гілки добре розплелися, залишилися зеленими і свіжими – до змін у житті: знайомство, прибуток або заміжжя.

Ворожіння на зозулі

На Трійцю можна запитати у зозулі, чи довго ще дівчині залишатися в батьківському домі. Скільки зозуля накує, стільки ще чекати заміжжя.



Питання до зозулі – стародавня форма ворожіння на Трійцю

Гілки берези

Крім того, можна взяти з лісу березові гілки, вдома покласти під подушку, подумки закликаючи нареченого. Якщо на дівчину чекають зміни на краще у майбутньому, то він їй присниться.

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Зазначається, що дівчина має зірвати кілька різних березових гілочок: рівних, гладких, кострубатих, вигнутих, не дивлячись. Після чого загадати бажання, закрити очі і навмання обрати одну з них.

Якщо вона рівна і гладенька, то наступний рік пройде гладко і спокійно.

Якщо ж крива, кострубата – потрібно очікувати на сюрпризи і повороти долі. Ці зміни також будуть приємними.



Ворожіння на Трійцю 2019