Ворожнеча між Кім Кардашян та Тейлор Свіфт набирає обертів: публічні заяви зірок

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео телефонної розмови Тейлор Свіфт з Каньє Вестом, яке пролило світло на давню ворожнечу між виконавцями. У соціальних мережах співачка заявила, що не хоче вкотре наголошувати на маніпуляціях подружжя. Проте дружина репера Кім Кардашян не залишила ролик без уваги.

Впродовж останніх трьох днів у мережі обговорюють скандальне відео, яке передувало випуску одіозної пісні Каньє Веста Famous. У треку артист публічно образив Тейлор Свіфт, про напружені стосунки з якою знав весь шоу-бізнес. Тоді репер запевняв, що зіркова колега знала про суперечливі рядки синглу, але опублікований ролик телефонної розмови підтвердив, що Каньє разом з дружиною Кім Кардашян маніпулювали інформацією.

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На нові подробиці скандалу чотирирічної давнини вирішила відповісти сама Тейлор Свіфт, репутація якої була заплямована після оприлюднення пісні Famous. В інстаграм-сторіс знаменитість наголосила, що вона не збирається порушувати цей інцидент та радить фанам, які захищають її ім'я в мережі, спрямувати свою допомогу благодійному фонду.

"Замість того, щоб відповідати на питання, як я себе почуваю після того відео, доводити свою правоту і говорити, що я була чесною весь цей час і що дехто маніпулював мною всі ці чотири роки… Ознайомтеся з тим, що по-справжньому важливо", – прокоментувала Тейлор Свіфт.



Тейлор Свіфт відреагувала відео телефонної розмови / Instagram Stories / @taylorswift

Кім Кардашян, яка причетна до скандалу, не забарилася з відповіддю. Світська левиця вирішила відстояти свою правоту серією дописів у твіттері. Вона наголосила, що Тейлор Свіфт вирішила порушити стару ворожнечу у складний для суспільства час. Проте Кім зауважила, що співачка забрехалася, адже раніше публічно заявляла, що жодної телефонної розмови стосовно тексту пісні не було. Дружина репера пояснила, що Каньє Вест – митець і може виражати свою творчість у будь-якому вигляді.

"Ніхто ніколи не заперечував, що слово bitch було використане без її дозволу... Вона спотворювала правду про реальну розмову…. Я востаннє кажу про це, тому що, чесно кажучи, всім всерівно,

– написала Кім Кардашян у твіттері.

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission...” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Що відомо про ворожнечу між подружжям Кім Кардашян і Каньє Веста та Тейлор Свіфт?

Про напружені стосунки між Каньє Вестом та Тейлор Свіфт публіка знає понад 11 років. 2009 року виконавець вручав нагороду 19-річній співачці на церемонії MTV Video Music Awards. Тоді він публічно заявив, що присудив би перемогу за найкращий кліп Бейонсе. Зіркові колеги розкритикували такий вчинок репера, а згодом зірка визнав свою помилку.

Проте вже 2016 року він представив сингл Famous, яким принизив Тейлор Свіфт. Крім того, репер записав кліп, у якому постали воскові фігури оголених зірок, серед яких і молода артистка. Після цього Тейлор взяла паузу в музиці та повернулася з альбомом Reputation у листопаді 2017 року.