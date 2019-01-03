Восьмирічна дівчинка стала наймолодшою режисеркою у світі

Восьмирічна Бруклін Прінс стала наймолодшою режисеркою усіх часів. Вона дебютувала у фільмі режисера Шона Бейкера, що має назву "Проект Флорида". Саме він надихнув дівчину на ідею зняти власну стрічку.

Про це юна акторка написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Новий кінорекорд: фільми Marvel стали найочікуванішими стрічками 2019 року

Вона повідомила, що її стрічка матиме назву "Кольори", проте інших деталей та сюжет режисерка не повідомляє.

Моя мрія знімати кіно почалася із Проекту Флорида. Я любила спостерігати за роботою Шона і мене надихали його терплячість, бачення і креативність. Відтоді у мене з'явилася мрія стати наймолодшим режисером усіх часів,

– додала Прінс.

Також вона подякувала своїм колегам за підтримку та сказала, що буде робити все необхідне, аби вони нею пишалися.