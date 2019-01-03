Восьмирічна дівчинка стала наймолодшою режисеркою у світі

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Наймолодша режисерка у світі Бруклін Прінс
Наймолодша режисерка у світі Бруклін Прінс / Фото з соціальних мереж

Восьмирічна Бруклін Прінс стала наймолодшою режисеркою усіх часів. Вона дебютувала у фільмі режисера Шона Бейкера, що має назву "Проект Флорида". Саме він надихнув дівчину на ідею зняти власну стрічку.

Про це юна акторка написала на своїй сторінці в Instagram.

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Вона повідомила, що її стрічка матиме назву "Кольори", проте інших деталей та сюжет режисерка не повідомляє.

Моя мрія знімати кіно почалася із Проекту Флорида. Я любила спостерігати за роботою Шона і мене надихали його терплячість, бачення і креативність. Відтоді у мене з'явилася мрія стати наймолодшим режисером усіх часів,
– додала Прінс.

Також вона подякувала своїм колегам за підтримку та сказала, що буде робити все необхідне, аби вони нею пишалися.

 

Теги: LifeStyle Новини культури Кіно
Джерело: Lifestyle
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