Воєнна драма "Грейхаунд": у мережі з'явився трейлер нової стрічки з Томом Хенксом

Компанія Sony Pictures випустила трейлер воєнної драми "Грейхаунд". Сюжет стрічки заснований на романі "Добрий пастир "англійського письменника Сесіла Форестера. Головну роль виконав відомий голлівудський актор Том Хенкс, який також став продюсером і сценаристом кінокартини.

Режисером виступив Аарон Шнайдер, відомий за стрічкою "Поховайте мене живцем", а також володар премії Оскар в номінації "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

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Сюжет воєнної драми заснований на реальних подіях часів Другої світової війни. Головний герой – морський офіцер Ернест Краузе став капітаном есмінця повітряно-морських сил США "Грейхаунд". Перед ним постало надскладне завдання – провести 37 кораблів через північну частину Атлантичного океану, оминувши атаку німецьких підводних човнів.



Том Хенкс у ролі морського офіцера Ернеста Краузе / скріншот з відео

У фільмі також знялися Мануель Гарсія-Рульфо, Елізабет Шу, Стівен Грем і Карл Глусман.

Фінальну дату виходу фільму декілька разів змінювали. Втім, як стало відомо, світова прем'єра стрічки запланована на 12 червня 2020 року.

Відео: трейлер воєнної драми "Ґрейхаунд"