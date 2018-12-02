Воєнний стан у дії: до України не пустили актора та танцюриста з Росії

1 грудня в аеропорту "Одеса" на територію України прикордонники не пропустили 23-річного російського актора та танцюриста Ільдара Тагірова, який мав взяти участь у прем'єрній виставі DIALOGY. Відомо, що актор летів літаком з Мінська.

Про це повідомляє прес-служба театральної команди U!Zahvati.

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"Як стало відомо команді U!Zahvati, 1 грудня близько 16:00 Ільдара Тагірова не впустили до Одеси, мотивуючи це в офіційних документах тим, що "не можуть підтвердити мету перебування в Україні", – кажуть у театрі.

Також тут переконують, що всі документи було підготовлено завчасно, поготів анонси вистави-променаду уже давно є у мережі. Водночас театрали підкреслюють, що участь Тагірова у зазначеній виставі в Одесі запланували понад рік тому.

"Відповідні документи також було надано прикордонникам, але ті проігнорували докази та тим самим створили проблеми для культурного проекту", – наголосив керівник U! Zahvati Олександр Стужук у коментарі УНІАН.

Додамо, що виставу-променад DIALOGY митці готували за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єру постановки було заплановано в Одесі на 1 та 2 грудня. 1-го числа Тагірова замінив дублер Микита Кравченко (Київ).

Нагадаємо, 30 листопада також до Одеси не пропустили заслуженого артиста РФ Андрія Меркур'єва. За його словами, він їхав до Одеси, аби подивитися виставу "Крик" за романом Олександра Зінов'єва, яку він поставив у 2014 році в Одеському театрі опери й балету.

Хто такий Ільдар Тагіров? Він є переможцем проекту "Танцюють всі" на телеканалі СТБ у 2012 році, володарем гран-прі всесвітньо відомих змагань VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) та італійському Spoleto International Ballet Competition. Також Тагіров є володарем золотих медалей найпрестижніших міжнародних конкурсів артистів балету в номінації Contemporary dance в США, Італії та Білорусі.



За словами представників театру U!Zahvati, Тагіров хоча і є громадянином Росії, але активно займається публічною творчою діяльністю переважно в Європі.