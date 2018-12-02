Воєнний стан у дії: до України не пустили актора та танцюриста з Росії

2590
До Одеси не пустили російського актора та танцюриста Ільдара Тагірова
До Одеси не пустили російського актора та танцюриста Ільдара Тагірова / Соцмережі

1 грудня в аеропорту "Одеса" на територію України прикордонники не пропустили 23-річного російського актора та танцюриста Ільдара Тагірова, який мав взяти участь у прем'єрній виставі DIALOGY. Відомо, що актор летів літаком з Мінська.

Про це повідомляє прес-служба театральної команди U!Zahvati.

Читайте також: У Раді запропонували заборонити в'їзд з Росії не лише чоловікам

"Як стало відомо команді U!Zahvati, 1 грудня близько 16:00 Ільдара Тагірова не впустили до Одеси, мотивуючи це в офіційних документах тим, що "не можуть підтвердити мету перебування в Україні", – кажуть у театрі.

Також тут переконують, що всі документи було підготовлено завчасно, поготів анонси вистави-променаду уже давно є у мережі. Водночас театрали підкреслюють, що участь Тагірова у зазначеній виставі в Одесі запланували понад рік тому.

"Відповідні документи також було надано прикордонникам, але ті проігнорували докази та тим самим створили проблеми для культурного проекту", – наголосив керівник U! Zahvati Олександр Стужук у коментарі УНІАН.

Додамо, що виставу-променад DIALOGY митці готували за підтримки Українського культурного фонду. Прем'єру постановки було заплановано в Одесі на 1 та 2 грудня. 1-го числа Тагірова замінив дублер Микита Кравченко (Київ).

Нагадаємо, 30 листопада також до Одеси не пропустили заслуженого артиста РФ Андрія Меркур'єва. За його словами, він їхав до Одеси, аби подивитися виставу "Крик" за романом Олександра Зінов'єва, яку він поставив у 2014 році в Одеському театрі опери й балету.

Хто такий Ільдар Тагіров? Він є переможцем проекту "Танцюють всі" на телеканалі СТБ у 2012 році, володарем гран-прі всесвітньо відомих змагань VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) та італійському Spoleto International Ballet Competition. Також Тагіров є володарем золотих медалей найпрестижніших міжнародних конкурсів артистів балету в номінації Contemporary dance в США, Італії та Білорусі.

За словами представників театру U!Zahvati, Тагіров хоча і є громадянином Росії, але активно займається публічною творчою діяльністю переважно в Європі.

Теги: Воєнний стан в Україні Новини Одеси Держприкордонслужба Заборона в’їзду росіянам в Україну Новини Росії Україна – Росія Мистецтво LifeStyle
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
3014
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 1530
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5784
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
722
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2409
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1808
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук