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Вознесіння Господнє: які існують прикмети та що не можна робити в цей релігійне свято

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Вознесіння Господнє 2020 – що неможна робити, прикмети свята
Що не можна робити на Вознесіння Христове / Фото з відкритих джерел

Щороку на сороковий день після Воскресіння Христового християни відзначають Вознесіння. Дата припадає на різний день в залежності від того, коли ми святкували Великдень, але завжди в четвер. Про прикмети Вознесіння і заборони цього свята – читайте далі.

Свято Вознесіння ми святкуємо, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця, повідомляє 24 канал

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Прикмети на Вознесіння Христове

  • Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.
  • Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.
  • Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.
  • Роса в цей день вважається цілющою.
  • Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.
  • Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.
  • Вознесіння з дощем — Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.
  • Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.
  • Якщо чути скрегіт сороки — це до грошей.

Вознесіння Христове
Вознесіння Христове

Що не можна робити на Вознесіння

  1. В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в’язання чи будь-яке інше рукоділля.
  2. На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.
  3. Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.
  4. Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір’ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції
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