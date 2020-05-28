Вознесіння Господнє: які існують прикмети та що не можна робити в цей релігійне свято

Щороку на сороковий день після Воскресіння Христового християни відзначають Вознесіння. Дата припадає на різний день в залежності від того, коли ми святкували Великдень, але завжди в четвер. Про прикмети Вознесіння і заборони цього свята – читайте далі.

Свято Вознесіння ми святкуємо, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця, повідомляє 24 канал. Читайте також Вознесіння Господнє 2020: дата свята та основні традиції Прикмети на Вознесіння Христове Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.

Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.

Роса в цей день вважається цілющою.

Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.

Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.

Вознесіння з дощем — Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.

Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.

Якщо чути скрегіт сороки — це до грошей.

Вознесіння Христове Що не можна робити на Вознесіння В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в’язання чи будь-яке інше рукоділля. На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю. Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом. Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір’ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.