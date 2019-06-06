Вознесіння Господнє 2019: прикмети свята і що не можна робити в цей день

Щороку свято Вознесіння Господнього припадає на сороковий день після великого свята – Великодня. Щоб дізнатися, в який день ми будемо відзначати свято – треба порахувати шостий тиждень після Пасхи. Завжди дата святкування припадає на четвер. Які існують прикмети в цей день та що не можна робити – читайте далі.

У Святому Письмі йдеться, що упродовж 40 днів після свого воскресіння Господь Ісус являвся своїм учням, а на сороковий день вознісся на небо з Оливної гори просто у них на очах.

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Прикмети на Вознесіння

– У народі Вознесіння традиційно пов'язують з урожаєм, оскільки воно припадає на кінець весни – початок літа. В цей час всі просили, щоб врожай був гарним.

– З Вознесінням пов’язано багато народних прикмет, придивляйтеся до погодних умов у цей день.

– Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

– Дощовий день свята віщував хвороби і неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.

– Роса в цей день вважалась цілющою, а властивості трав у лікуванні посилювалися і зберігалися до Івана.

– Є прикмета, що на Вознесіння Господнє нічого не варто робити з домашніх справ, інакше невдача буде переслідувати вас весь рік.



Вознесіння Господнє 2019

Що не можна робити на Вознесіння

– На Вознесіння не можна смітити на вулиці і плювати. За віруваннями християн, так можна ненароком потрапити в Ісуса, або він це помітить, будучи у подобі жебрака.

– Великий гріх на Вознесіння – робота на городі, по домашньому господарству, прибирання у хаті та інше.

– У цей день не можна говорити "Христос Воскрес", адже на Вознесіння з церков виносять Плащаницю.

– Українці вірили, що у це свято не можна думати про погане – краще день провести у колі сім'ї.