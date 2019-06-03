Вознесіння Господнє 2019: дата свята і традиції

Вознесіння Господнє у 2019 році в Україні припадає на четвер, 6 червня. Християни відзначають це свято на сороковий день після Великодня. Про традиції на Вознесіння – читайте далі.

Зазвичай, Вознесіння Господнє випадає в четвер 6-го тижня після Великодня. Згідно з Євангелієм, весь цей період після Воскресіння Ісус Христос перебував зі своїми учнями. А на сороковий день він вознісся на небо, сів праворуч Отця і відкрив людству вхід у Царство Небесне, подарувавши надію на прощення гріхів і вічне життя. Тому свято Вознесіння Господнього є одним із ключових для всього християнського світу.

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Спаситель вивів апостолів з Єрусалиму у Віфанію на гору Єлеон. Там він їх благословив їх і розповів, що незабаром апостоли будуть хрещені Святим Духом і продовжать нести істину по всьому світу. А потім піднявся на небо і зник за хмарами.

Це останній день, коли Ісус перебував на землі. Після цього два ангели сповістили про те, що Христос ще повернеться на землю, щоб судити живих і мертвих.

Традиції на Вознесіння Господнє

Приготування до свята починаються ще в середу. Напередодні Вознесіння віряни йдуть до церкви для сповіді і причастя.

У четвер у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди Вознесіння Господнього. Для проведення літургії священики вдягають білі шати. Посту в цей день не дотримуються, можна їсти будь-яку їжу.

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У день Вознесіння прийнято поминати покійних батьків. За традицією, для цього пекли особливе печиво, яке називають "Божа окутка" або "онучки". За формою випічка нагадує сходинки. Взявши їх, люди зазвичай ішли на кладовище до могил рідних, а також до церкви. Також гостинцями частували своїх родичів, до яких ходили в гості.



На Вознесіння згадують покійних батьків і печуть особливу випічку

Також говорять, що у Вознесіння Господь ходить серед людей та чує їхні прохання. Тому варто молитися і просити здоров'я своїм близьким та рідним.