Впав із щастя: Рамі Малек після нагородження Оскаром злетів зі сцени

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Рамі Малек
Рамі Малек / Instagram / @theacademy

Американський актор єгипетського походження Рамі Малек отримав свою заповітну статуетку Оскар. Але як це буває у хвилюючих моментах, він виголосив свою зворушливу промову і на сходинках сцени не втримався та впав.

Про прикрий інцидент на Оскарі-2019 стало відомо у виданні Hollywood Reporter. Журналісти, які були присутні на 91 церемонії Оскар 24 лютого (25 лютого за київським часом), розповіли, що після отримання статуетки за "Найкращу чоловічу роль" він впав зі сходів. Там одразу до нього підбігли кілька людей, які запропонували свою допомогу.

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Лауреата премії Оскар посадили на крісло в першому рядку та покликали медиків, які одразу оглянули актора та вивели із залу. 37-річний Малек ніяких травм не отримав і вже через кілька годин розливав шампанське та взяв участь в стильній фотосесії за лаштунками премії.

Багато акторів мріють отримати Оскар. Можливо, справа не в нагороді. Це була важка робота, і той факт, що я тут, є доказом того, що все можливо. Сьогодні ввечері я святкую цю перемогу з усіма вами, усіма, у кого була мрія,
– прокоментував свою нагороду Рамі після вручення нагороди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Academy (@theacademy)

 

Додамо, що кіноактор отримав свою нагороду за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія" Браяна Сінгера. Режисеру стрічки приписали сексуальний скандал, через що стрічка, ймовірно, не змогла отримати перемогу в номінації "Найкращий фільм року", поступившись місцем "Зеленій книзі" Пітера Фареллі.

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Теги: LifeStyle Нагороди Голлівуд Оскар Оскар-2019
Джерело: LifeStyle 24
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