Український співак Святослав Вакарчук часто вітає своїх друзів та колег з професійним святом або днем народження, а також не стоїть осторонь трагічних та сумних подій. Через 2 місяці після смерті його батька Івана Вакарчука артист зустрів 54-річчя матері в тісному сімейному колі.

На своїй фейсбук-сторінці Святослав Вакарчук залишив зворушливий допис та фотографії, де вітає свою маму Світлану з 54-річчям. Чоловік зазначив, що вперше зустрічає сімейне свято без батька, який помер 4 квітня 2020 року.

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Вперше відзначили мамин день народження без тата, а мама вперше за 54 роки… Трохи сумно, але дуже затишно. Дорога мамо! Живи довго і щасливо! А творчість нехай надихає,

– поділився дописом Святослав.

На фотографіях мама Вакарчука зображена на тлі чарівних картин, а одну з них жінка якраз закінчує. Користувачі не залишились осторонь привітань і засипали жінку найщирішими словами побажань.



Святослав Вакарчук з матір'ю Світланою / Facebook / @Святослав Вакарчук



Іменинниця Світлана Вакарчук у художній майстерні / Facebook / @Святослав Вакарчук

Варто додати, що мама Святослава – пані Світлана, народилася у місті Мукачево, що на Закарпатті. Там же і народився артист, але через 2 місяці після появи на світ батьки Іван та Світлана переїхали з ним у Львів, де Вакарчук вчився і робив перші кроки у творчості. У Святослава також є рідний брат Олег, який є не публічною особою.