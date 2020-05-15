Вперше за 3 роки гурт Hurts презентував пісню: чим ще здивували музиканти

Популярний гурт Hurts вперше за 3 роки випустив пісню. Трек з назвою Voices вже з'явився на ютуб-каналі колективу та викликав чимало розмов у мережі. Які ще сюрпризи чекають на прихильників Hurts – дізнавайтесь у новині LifeStyle 24.

Як відомо, британський гурт Hurts здобув шалену популярність після випуску пісні Wonderful Life у 2010 році. Відтоді кількість прихильників колективу щороку росла, а на концерти музикантів мріяли потрапити тисячі меломанів. Та після 2017-го артисти вирішили зробити своєрідну паузу, після якої, як дізнались журналісти LifeStyle 24, готові повернутись з новим альбомом.

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Наразі у мережі презентували перший трек із назвою Voices. Саме він стане ключовим у новій студійній платівці, яку учасники гурту Hurts Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон планують випустити до кінця 2020 року.

Нова пісня гурту Hurts – Voices: дивіться відео

Та це не єдині сюрпризи від музикантів. Вокаліст Тео Хатчкрафт показав свій оновлений імідж. Фронтмен гурту Hurts відпустив довге волосся, чим неабияк здивував прихильників.



Тео Хатчкрафт змінив імідж: фотопорівняння ​