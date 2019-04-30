Вперше модель у хіджабі прикрасила обкладинку журналу купальників Sports Illustrated: фото

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Халіма Аден
Халіма Аден / Колаж LifeStyle 24

21-річна американська супермодель кенійсько-сомалійського походження Халіма Аден стала першою моделлю, яка прикрасила обкладинку відомого журналу Sports Illustrated Swimsuit в хіджабі та буркіні (купальний костюм для мусульманок).

Про це повідомляється на сайті видання Sports Illustrated, який раніше публікував спекотні світлини моделей у крихітних бікіні. Таким чином журнал вирішив змінити концепцію і показати мусульманкам, що жінка в хіджабі може так само стояти впевнено на пляжі біля дівчат у відвертих купальниках.

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"Ми віримо, що краса не знає кордонів. Халіма, на мою думку, одна з найкрасивіших жінок нашого часу. Вона красива не тільки зовні, але і всередині", – заявив редактор Sports Illustrated Swimsuit.

Сама ж Халіма зізналася, що раніше вона не змогла б уявити себе на обкладинці такого глянцю як Sports Illustrated.

Я продовжую озиратися назад і думаю про ті шість років, які я провела в цій країні в таборі біженців. Хто б міг подумати, що я виросту і виконаю свою мрію – буду зніматися для Sports Illustrated в одному з найкрасивіших місць Кенії. Я не думаю, що це та історія, яку будь-хто міг би придумати,
– зазначила дівчина під час знімання.

Халіма Аден
Халіма Аден для Sports Illustrated

Халіма Аден
Халіма Аден для Sports Illustrated

Халіма Аден
Халіма Аден для Sports Illustrated

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мода Іслам
Джерело: LifeStyle 24
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