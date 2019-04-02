Вперше після депресії: в мережі з'явився трейлер до фільму "Мертві не вмирають" з Селеною Гомес

Довгоочікувана кінострічка, головні ролі в якій зіграли Селена Гомес і Хлоя Севіньї, незабаром вийде на великий екран. Перший трейлер до фільму "Мертві не вмирають" (The Dead Don't Die) з'явився в мережі напередодні, 1 квітня.

Перший трейлер до фільму "Мертві не вмирають" (The Dead Don't Die) з'явився на YouTube-каналі американської кінокомпанії Focus Features в понеділок, 1 квітня. Менше, ніж за добу, ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів та тисячі коментарів про очікування.

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Варто відзначити, що кіноробота "Мертві не вмирають" (The Dead Don't Die), в якому одну з головних ролей грає Селена Гомес, виявиться так званим дебютом для акторки після лікування депресії. Її колегою по знімальному майданчику стала Хлоя Севіньї, Адам Драйвер, Білл Мюррей, Денні Ґловер та інші.

За сюжетом, Мюррей і Драйвер грають працівників поліції, які рятуватимуть місто від невідомих істот, що нападають на мирних жителів. Вони припускають, що місто захопили зомбі, однак другий поліціянт не хоче в це вірити і припускає, що це дикі звірі.

Фільм знятий у двох жанрах – комедії та жахів, тому обіцяє бути моторошно та кумедно. В американський прокат картина вийде 14 червня, однак про український поки що нічого не відомо.

Дивитися трейлер до фільму "Мертві не вмирають" (The Dead Don't Die): відео

Що відомо про депресію Селени Гомес?

Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 року: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки. Нещодавно зірка також заявила, що покидає соціальні мережі, зокрема, Instagram, на невизначений термін.



11 жовтня стало відомо, що зірка перенесла кілька нервових зривів. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію Селени Гомес. Однією з причин ушпиталення стало одруження Джастіна Бібера з Хейлі Болдуін.