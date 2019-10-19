Вперше після пологів: Тіна Кунакі знялася в еротичній фотосесії – фото

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Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна Кунакі продемонструвала шанувальникам чуттєві знімки з нової звабливої фотосесії.

У квітні 2019 року Тіна Кунакі вперше стала мамою, народивши дочку Амазоні від 52-річного Венсана Касселя. Протягом декількох місяців дівчина з'являється на публіці і вражає стрункою фігурою. А днями раніше, у жовтні, модель представляє спокусливу фотосесію. 

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На нових кадрах Кунакі з'явилася у чорній білизні і колготках. Молода мама знялася в об'єктиві фотографа Віктора Сантьяго, фото з яким вона також показала підписникам.

Чорно-біла зйомка відбулася у готельному номері, де дружина Касселя чуттєво позувала на ліжку. Наразі невідомо, чи світлини знаменитість зробила для реклами, чи задля власного архіву. Однак дівчина відмітила на знімках популярний італійський бренд, який відомий саме виробництвом колготок, Calzedonia.


Тіна Кунакі і фотограф Віктор Сантьяго / Instagram / @tinakunakey

Фотосесія Тіни Кунакі: дивіться всі знімки

Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Тіна Кунакі
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