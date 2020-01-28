Вперше після розлучення Ірина Шейк прокоментувала стосунки з Бредлі Купером

Російська модель Ірина Шейк та голлівудський актор ще влітку 2019 року офіційно розлучились. Однак досі зірки не давали коментарів щодо приватного життя. Та днями Ірина Шейк зробила виняток та прокоментувала заміжжя зі знаменитим ловеласом.

Ірина Шейк стала головною зіркою японського Vogue. Глянець вийде у продаж у березні 2020 року, проте автори вирішили зацікавити читачів, опублікувавши фрагмент відвертого інтерв'ю та чуттєві фото моделі.

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Під час спілкування з головним редактором Едвардом Еннінфулом Ірина Шейк не оминула питань про стосунки з Бредлі Купером та несподіване розлучення. Модель зізналась, що мала чудові 4 роки, упродовж яких почувалась щасливою.

Я думаю, що в усі стосунки, навіть найкращі, ми додаємо свої кращі і гірші прояви – така природа людини. Дві чудові людини не обов'язково будуть прекрасною парою. Думаю, нам дуже пощастило пережити те, що було між нами,

– розповіла Ірина Шейк.



Ірина Шейк на обкладинці глянцю / Vogue

Модель вирішила не називати причин розлучення, однак зізналась, що з нею будувати стосунки досить складно. Чимало чоловіків взагалі бояться залицятись до Ірини Шейк, знаючи її непростий характер.

"Я вважаю себе сильною особистістю, і точно знаю, чого хочу. Я думаю, що деякі чоловіки бояться цього. Якщо я когось викреслюю зі свого життя, то дійсно викреслюю його, спалюю всі мости. Я думаю, що деякі люди бояться цієї холодності. Адже мало хто знає, що під усім цим є хороша, мила людина, яка іноді плаче на інтерв'ю", – зазначила Ірина Шейк.

Знаменитість часто постає перед камерами папараці зі своєю донькою Леєю. Ірина Шейк вирішила не перекладати всю роботу по догляду за 2-річною дитиною на няню, однак зізнається, що це дається нелегко.

Важко знайти оптимальний баланс, коли ти одинока мама і жінка, яка має роботу. Бувають дні, коли я прокидаюся і думаю: "Боже, не знаю, що робити, я розвалююся на частини,

– відверто розповіла Ірина Шейк.



Ірина Шейк у стильній фотосесії / Vogue

Згадала Ірина Шейк і про свої підліткові роки. У 14 модель втратила батька, який захворів на пневмонію, тому взялась самотужки дбати про маму та сестру. Ймовірно, саме це повпливало на характер зірки.

"Мені завжди здавалося, що я народилася в неправильному тілі. Мені здавалося, я повинна була бути хлопчиком. Не знаю чому. Може, тому, що мій батько хотів сина. Коли він помер, я подумала: раз я хлопець, то тепер моя черга піклуватися про маму і сестру. Я думала, що ніколи не матиму своєї сім'ї. Зрозуміло, я переросла цей період, і сьогодні мені подобається бути жінкою, але я добре пам'ятаю ті почуття", – додала Ірина Шейк.



Ірина Шейк / Vogue