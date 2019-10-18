Вперше після заручин брат Кейт Міддлтон з обраницею відвідав світський захід: фото

Рідний брат Кейт Міддлтон вкрай рідко здійснює публічні виходи, надаючи перевагу більш скромному стилю життя. Однак днями 32-річний Джеймс зробив виняток, поставши на кіноподії зі своєю нареченою Еліз Тевен.

Знаменита британська пара стала запрошеними гостями на прем'єрі фільму "Королева слонів". Кінострічка, яка розповідає про дику природу, привернула увагу Джеймса Міддлтона, тому він вирішив не ігнорувати світську подію.

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На червоній доріжці у Лондоні він щасливо позував поряд зі своєю обраницею Еліз Тевен. Закохані, які вперше після оголошення про заручини здійснили публічний вихід, привернули чималу увагу журналістів.

Для особливого виходу Джеймс Міддлтон обрав звичайні джинси, білу сорочку та темно-синій піджак. Без королівської розкоші постала і його майбутня дружина Еліз Тевен. Дівчина несміливо позувала перед камерами у подовженому піджаку, світлій мініспідниці та кофті. Цікаво, що на кінопрем'єру Еліз вирішила не робити зачіску та з легкістю показала обличчя без макіяжу.



Джеймс Міддлтон з нареченою Еліз Тевен / Getty Images

Що відомо про стосунки Джеймса Міддлтона?

Брат Кейт Міддлтон познайомився з Еліз Тевен у 2018 році. Пара зустрілась в одному з британських клубів – South Kensington. Туди Джеймс Міддлтон прийшов зі своїм собакою, тому дівчина не могла встояти від милого кокер-спанієля та майже одразу полонила серце знаменитого холостяка.

Менше року знадобилось Джеймсу Міддлтону, щоб наважитись на одруження. Про заручини він оголосив на своїй інстаграм-сторінці, показавши щасливе селфі з майбутньою дружиною. На фото виднілась розкішна обручка, яку брат герцогині Кембриджської подарував коханій.

Про Еліз Тевен відомо небагато, адже дівчина – не публічна особа. Вона – родом із Франції, однак кілька років живе у Лондоні. Еліз працює фінансовим аналітиком в одній з компаній та підтримує коханого у прагненні уникати журналістів.



Джеймс Міддлтон з нареченою Еліз / Instagram / @jmidy