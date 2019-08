Вперше у 2019 році: Лана Дель Рей презентувала кліп з двома новими піснями – відео

Американська співачка Лана Дель Рей протягом останнього року не випускала нових відеокліпів, однак днями вперше у 2019 презентувала 9-хвилинне музичне відео відразу двох своїх пісень – Fuck It I Love You і The Greatest.

Нове музичне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі Лани Дель Рей і протягом перших 12 годин назбирала понад 1,4 мільйона переглядів. Композиції Fuck It I Love You і The Greatest ввійдуть в новий шостий студійний альбом зірки Norman Fucking Rockwell.

9-хвилинне музичне відео Лани Дель Рей знято в традиційному меланхолійному стилі співачки з плівковими кадрами. Як відомо, режисером кліпу став Річ Лі.

Лана Дель Рей – Fuck It I Love You & The Greatest: дивіться відеокліп

Напередодні Лана Дель Рей презентувала нову пісню з довгою назвою "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" ("Такій жінці, як я, небезпечно зберігати надію – але вона у мене все ще є"), яка також ввійшла в альбом "Norman Fucking Rockwell". Ця композиція стала третім синглом у ньому після хітів "Mariners Apartment Complex" і "Venice Bitch".

Lana Del Rey – "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it": слухайте пісню