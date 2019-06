Вперше у Києві госпел хор виконає знамениті пісні з мультфільму "Король Лев"

У Києві госпел хор Gospel Company заспіває пісні з легендарного мультфільму "Король Лев". Концерт прогримить у п'ятницю, 5 липня, у Caribbean Club Concert Hall.

Артисти Gospel Company виконають одні з найпопулярніших пісень мультфільму "Король Лев" – "Circle Of Life", "Can You Feel The Love Tonight", "Hakuna Matata", "I Just Can’t Wait to Be King" та інші.

Читайте також: Сексапільна Мішель Андраде презентувала запальний трек: відео

Відомо, що над музикою до "Короля Лева" працювали всесвітньо відомі композитори – Елтон Джон, Тім Райс та Ганс Ціммер, а мультфільм завоював декілька премій "Оскар", "Золотий Глобус" та "Греммі".

Це суперпопулярні пісні, які сподобаються дітям, і дорослі також отримають задоволення від них,

– прокоментував треки з мультфільму Елтон Джон.

Пісня з мультфільму "Король Лев" – Hakuna Matata: дивіться відео

Госпел хор Gospel Company – це унікальний афроукраїнський колектив, що складається з 11 музикантів з 4 країн світу: Нігерії, Мозамбіку, Анголи та України. Заснував колектив у 2016 році підопічний Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни – 6" Аняня Удонгво.

Gospel Company / Фото: прес-служба

Квитки на концерт у Києві 5 липня можна придбати тут.