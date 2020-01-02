Вперше в статусі нареченої: Кайлі Міноуг виходить заміж – ЗМІ

51-річна співачка нарешті приміряє весільну сукню. Її обранець Пол Соломонс зробив пропозицію зірці після двох років стосунків. Як стверджують інсайдери, на рішучий крок чоловік наважився під час спільної подорожі до Австралії.

Австралійська співачка та її бойфренд креативний директор британського журналу GQ Пол Соломонс вирішили розпочати новий етап стосунків з приходом нового десятиліття. Як повідомляє видання New Idea, Кайлі Міноуг заручилася з коханим.

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Романтичні стосунки пари розпочалися випадково після того, як співачка розійшлася зі своїм хлопцем-зрадником Джошуа Сассом і цілком зневірилася у почуттях. Майбутнє подружжя познайомили спільні друзі, щоб допомогти зірці пережити розлуку. У липні минулого року пара підтвердла свої стосунки, поділившися зворушливим кадром на сторінках соціальних мереж.

Днями закохані відправилися на батьківщину Кайлі Міноуг до Австралії, аби провести новорічні свята поряд із близькими в місті Мельбурн. Пол Соломонс освідчився знаменитості під час спільної подорожі, подарувавши обручку від французького ювелірного дому Cartier зі смарагдовим діамантом.

Пара, яка досить рідко говорить про почуття публічно, не поспішає підтверджувати чутки. Проте нещодавно на особистих сторінках Кайлі Міноуг та Пола Соломонса з'явилися чуттєві світлини з прогулянки на яхті. Вони лаконічно підписали фото "цей хлопець" та "ця дівчина".