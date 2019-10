Вперше за 12 років Ленні Кравіц виступить в Україні: перші деталі

Легендарний рок-музикант Ленні Кравіц повертається в Україну з гучним концертом! Артист виступить у столичному Палаці спорту 13 червня 2020 року. Це вперше за 12 років співак виконає свої хіти перед українськими меломанами.

Згідно з офіційними даними, концерт відбудеться у рамках світового турне Ленні Кравіца HERE TO LOVE. Виступ легенди рок-музики пройде у супроводі приголомшливого шоу. Наразі деталей його не розголошують, а концерт анонсують як один з найбільш очікуваних.

Відомо, що Ленні Кравіц виконає як знані хіти, так і пісні з одинадцятого лонгплею Raise Vibration. Платівка артиста вийшла у світ в 2018 році та об'єднала рок-н-рол, фанк, блюз та соул. За словами організаторів концерту, альбом увібрав нові ідеї Ленні Кравіца щодо музики та три десятиліття його досвіду. Тому це потужне творче відродження, яке зуміє вразити його прихильників у всьому світі.

Сет-лист шоу HERE TO LOVE – це і перевірені хіти, такі як Fly away, American woman, Let Love Rule, і пісні з нового альбому Raise Vibration. Та головне – Ленні Кравіц продовжує записувати хіти та гастролювати світом, і в червні 2020 року в київському Палаці спорту ікону рок-н-ролу можна побачити й почути наживо,

– йдеться в анонсі концерту.



Ленні Кравіц виступить у Києві / Concert.UA

Що відомо про Ленні Кравіца?Легендарний рок-музикант, чиї заслуги у сфері музики можна перераховувати вічність. Ленні Кравіц у 55 років може похизуватись званням одного з найвидатніших рок-музикантів світу, успішного продюсера та мультиінструменталіста, який отримав чотири премії Греммі. За роки своєї музичної кар'єри Ленні Кравіц випустив 10 студійних альбомів, кожен з яких мав шалену популярність.



Окрім цього, артист відомий і як композитор. Його треки виконували Мадонна і гурт Aerosmith, а дуети з Міком Джаггером та Девідом Боуї підкорили меломанів.



Знаково, що Ленні Кравіц має українське коріння. Дідусь артиста походив з єврейської сім'ї та в роки Радянського Союзу виїхав до Нью-Йорка. Ленні Кравіц не цурається свого походження та неодноразово заявляв, що його предки – українці.