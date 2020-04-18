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Вперше за 68 років не буде святкового салюту з нагоди дня народження Єлизавети II

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Єлизавета II скасувала святковий салют через коронавірус / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета ІІ вирішила скасувати святковий салют з нагоди свого дня народження. Таке рішення вона прийняла вперше за 68 років. Причиною стала пандемія коронавірусу.

У вівторок, 21 квітня, Її Величності виповниться 94 роки. Щороку цей день святкує вся Велика Британія. На вулицях Лондона традиційно лунають постріли гармат. Проте у зв'язку з поширенням COVID-19 у світі, королево попросила скасувати урочистості. Про це йдеться у виданні The Daily Mail з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

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Окрім цього, Єлизавета ІІ радить дотримуватися соціальної дистанції. На честь її дня народження всі урядові будівлі підіймають прапори. Проте королева розуміє, що не всі зможуть виконати це, зважаючи на ситуацію, яка склалася. 

Збройного салюту не буде. Її Величність висловила бажання, щоб не було жодних спеціальних заходів, що дозволяють проводити салюти, оскільки вона не вважає це доцільним в нинішніх обставинах,
– йдеться у матеріалі видання. 


Традиційні святкування для народження Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

Зазначимо, станом на 18 квітня у Великій Британії зафіксували 114 217 випадків захворювання коронавірусом. За час пандемії померли 15 464 людини. Для збереження здоров'я та життя необхідно залишатися вдома. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Велика Британія Зіркові дні народження Єлизавета II LifeStyle
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