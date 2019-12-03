Вперше за 6 років: Бардаш розповів про творчість та стосунки з Луною

Український продюсер та співак вперше за 6 років дав інтерв'ю. Він поспілкувався з журналістом та відеоблогером Юрієм Дудем. Під час розмови успішний продюсер розповів про причини розпаду гурту "Гриби" та бійки з ексдружиною Луною.

Юрій Бардаш майже не спілкується з пресою. Для нього в пріоритеті професійна діяльність. Свого часу він висловлювався публічно, проте те, що він бачив на екрані, не викликало в нього особливого задоволення. Тому він вирішив відмовитися від інтерв'ю. Тепер він наважився на розмову, щоб підсумувати 20 років своєї творчої діяльності.

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Продюсер центру "Кружева м'юзик" та засновник успішних проєктів народився в місті Алчевськ Луганської області. Він започаткував гурт "Гриби", який всього за два роки свого існування досягнув небаченої популярності та взірвав не один музичний хіт-парад. Як зізнався Юрій Бардаш, група розпалася через конфлікти. Він виник між продюсером та одним із учасників "Грибів" – Іллею Капустіним (4atty). Саме йому, за словами Юрія, вдавалося ставати ідейним натхненником та "духом" гурту.

Kyivstoner був просто символ "Грибів" для людей. Симптом – головний репер, речитатив-автомат, пушка просто. Я – продюсер, якийсь там продюсер. А про типа в масці ніхто не говорив. Взагалі. Декому не вистачило світла і сонця і тепла,

– згадує продюсер ситуацію в гурті.

Юрій Бардаш не заперечує можливість того, що "Гриби" возз'єднаються після свого розпаду 2017 року. На його думку, це можливо в 2030 році. Адже люди, які так "хайпанули" 2016 спроможні підкорити аудиторію і в майбутньому.

Розумієш, за що прикро? Перед людьми трохи незручно. Тому що я відчував шкірою вдячність людей за гурт "Гриби". І пацани це розуміли. Всі чекали, всі були дуже бадьорі від "Грибів". І ось за це незручно, що ми просто зім'яли це все і розірвали. Це факт,

– відверто розповів продюсер.

Крім того, Юрій Бардаш згадав про хіт "Тает лед", який із самого початку був створений для гурту "Quest Pistols". Він став найважливішим синглом навіть за таку коротку історію існування гурту. Його популярність пояснює учасник гурту тим, що ним "Гриби" пропагували мир у часи міжнаціонального конфлікту.

Гриби – Тает лед: дивитися кліп онлайн