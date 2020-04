Вперше за багато років: The Rolling Stones випустили нову пісню

The Rolling Stones випустили нову пісню / Instagram / @therollingstones

Британські рокери вирішили компенсувати прихильникам перенесення масштабного туру No Filter. Гурт The Rolling Stones випустив нову пісню Living in a Ghost Town, яка стала першою прем'єрою з 2012 року. Музиканти зізналися, що створили сингл ще рік тому всього за 10 хвилин!