24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Вперше за багато років: The Rolling Stones випустили нову пісню

- Читать новость на русском
The Rolling Stones випустили нову пісню / Instagram / @therollingstones

Британські рокери вирішили компенсувати прихильникам перенесення масштабного туру No Filter. Гурт The Rolling Stones випустив нову пісню Living in a Ghost Town, яка стала першою прем'єрою з 2012 року. Музиканти зізналися, що створили сингл ще рік тому всього за 10 хвилин!

Поважний вік не заважає артистам збирати стадіони по всьому світу. Проте їхній концертний тур No Filter, який мав розпочатися вже на початку травня, перекреслила пандемія коронавірусу. Як інформує Rolling Stone, The Rolling Stones підготував для шанувальників не менш вражаючий сюрприз та сьогодні, 23 квітня, випустив пісню Living in a Ghost Town. 

Читайте також Леся Нікітюк записала хіт про карантин спільно з українським гуртом: слухайте пісню Stay at Home

Мік Джаггер заявив, що написав сингл з гітаристом Кітом Річардсом понад рік тому. Музику вони створили всього за 10 хвилин, а згодом осучаснили раніше написаний текст. Пісня Living in a Ghost Town про життя в умовах чуми та те, як соціальне дистанціювання змінило звички людей.

The Rolling Stones записали пісню на студії в Лос-Анджелесі на початку 2019 року і не збиралися її випускати через прискіпливе ставлення до нової музики вокаліста Міка Джаггера. Проте, коли пандемія коронавірусу охопила весь світ, колектив зрозумів, що саме зараз час представити Living in a Ghost Town світу, адже сучасні події перегукуються з текстом пісні. 

The Rolling Stones – Living in a Ghost Town: слухайте пісню онлайн

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:25 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Кіно 4636
сьогодні , 16:44 Леся Нікітюк показала, хто підглядає за нею на карантині: кумедне фото
Новини шоу-бізнесу 2196
сьогодні , 13:50 Рамадан 2020: що відомо про мусульманський піст
Традиції 4001
сьогодні , 12:23 Родичі Анастасії Заворотнюк відреагували на новину про діагностування у неї пухлини мозку
Новини шоу-бізнесу 2201
сьогодні , 13:10 Джулія Робертс розлучається з чоловіком після 18 років шлюбу, – ЗМІ
Новини шоу-бізнесу 3213
сьогодні , 20:30 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2,6 мільйона людей: карта онлайн
Лікування 630524
сьогодні , 15:57 Якість повітря у Києві вкотре погіршилася: що відомо
Новини України 58441
сьогодні , 16:04 У рожевому жакеті та стильному капелюсі: Катерина Осадча підкорила мережу новим образом
Стиль і мода 2560
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:23 Португалія прийме влітку туристів: 5 вражаючих фото
Марина Джура
сьогодні 15:55 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
Уляна Журба
сьогодні 11:25 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Надія Біленко
сьогодні 10:49 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
22 квітня 17:40 Влучні цитати світових класиків про самотність
Надія Біленко

Новини
Більше новин