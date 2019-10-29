Вперше за довгий час Бредлі Купер прогулявся з донькою: фото

Разом з татком дворічна донька американського актора Лея де Сен відвідала публічний захід. Татко взяв малечу на церемонію нагородження гумористичною премією імені Марка Твена.

Бредлі Купер на початку літа розійшовся з російською моделлю Іриною Шейк після чотирьох років у шлюбі. Як зазначало саме подружжя, вони багато вклали в ці стосунки, тому зроблять все можливе, щоб розлучення ніяк не позначилося на долі їхньої доньки.

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Бредлі Купер вирішив показати світові свою чарівну донечку. Актора запросили для вручення нагороди своєму другові та колезі по фільму "Народження зірки", американському коміку Дейву Шапеллу. Для публічного дебюту у Вашингтоні Леї де Сен обрали чорну сукню із зоряним принтом та чорний пуховий жилет.

Зіркового татка сфотографували із захопленою донечкою на колінах. Дівчинка підкорила серця інтернет-аудиторії своїми світлими кучерями та блакитними оченятами.