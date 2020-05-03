Вражаюча схожість: донька Кейт Мосс прикрасила обкладинку модного глянцю

17-річна донька британської супермоделі впевнено робить перші кроки у фешн-індустрії, обравши кар'єру моделі за прикладом мами. Навіть на карантині Ліла Мосс Хек знялася для обкладинки американського журналу V Magazine та приголомшила схожістю з зірковою мамою.

46-річна супермодель тривалий час оберігала єдину доньку від папараці та публічно життя. Проте вже у підлітковому віці дівчина вирішила підкорювати світову модельну індустрію, продовживши кар'єру іменитої матусі. У свої 17 років Ліла стає обличчям престижних глянців та виборює своє місце під сонцем, а результатами ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Навіть під час карантину юна модель не знехтувала вигідною пропозицією та прикрасила одну з 15 обкладинок V Magazine. На чорно-білому фото дівчинка показала свою природну красу та, за прикладом зіркової мами, відмовилася від насиченого макіяжу. У мережі неодноразово наголошували, що Ліла надзвичайно схожа з Кейт Мосс, а чергова фотосесія лише підтвердила слова громадськості.

Крім того, Ліла зізналася, що карантин добре повпливав на неї, адже вона має змогу присвятити себе читанню книг, перегляду фільмів і кулінарії: "Самоізоляція навчила мене не сприймати все як належне і частіше займатися тими речами, які мені подобаються, але на які ніколи раніше не вистачало часу". Вона сподівається, що влітку також зможе провести час зі своїми рідними та навідати бабусю і дідуся, які проживають у Великій Британії.