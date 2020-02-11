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Вражаюче вбрання королеви Летиції на офіційних листівках монаршої родини: фото

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Родина монарха Іспанії Філіпа VI / Instagram / @gossipinmag

Королівський будинок Іспанії вирішив оновити офіційні світлини, здійснивши розкішну зйомку. Перед об'єктивом фотокамер постала родина монарха Філіпа VI у повному складі. Королева зачарувала своїми приголомшливими образами.

Разом з дружиною Летицією та двома доньками принцесою Леонор та Софією монарх Філіп VI зробили офіційні світлини представників родини королівського будинку Іспанії. Автором бездоганних кадрів став фотограф з Мадрида. 

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Іспанська монарша родина змінила кілька образів. На одних кадрах сім'я позує у стриманих ділових образах. На Летиції – червона сукня-футляр від модного дому Carolina Herrera. Філіп VI позує у сірому костюмі поряд з старшою донькою Леонор, яка у майбутньому займе королівський престол. Софія з сестрою були одягнені у сукні світло-блакитних та світло-рожевих відтінків, які гармоніювали з яскравою краваткою тата. 


Родина монарха Іспанії Філіпа VI / Instagram / @gossipinmag

Проте значно більший захват викликає інший образ родини у стінах палацу Сарсуела в Мадриді. На знімках Філіп VI постав у іспанській військовій формі генерала-капітана з численними почесними орденами. Його чарівна дружина Летиція одягла сукню, яку дизайнери розробили спеціально для бенкету після церемонії інтронізації японського імператора Нарухіто.

Її яскраву рожеву сукню прикрасила срібна квіткова вишивка. Королева Іспанії також обрала масивну платинову тіару з діамантами, яка гармоніювала з алмазним браслетом французького ювелірного дому Cartier та сережками з дорогоцінним камінням. Легкий макіяж підкреслив природну красу Летиції, яка незмінно вражає своєю витонченістю та бездоганним стилем. 


Монарх Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією / Instagram / @hellomag


Королева Іспанії Летиція / Instagram / @hellomag

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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