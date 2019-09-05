Вражаюче зізнання: Бред Пітт назвав причину розлучення з Анджеліною Джолі

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Бред Пітт зізнався, що мав алкогольну залежність
Бред Пітт зізнався, що мав алкогольну залежність / www.gettyimages.in

Американський актор Бред Пітт через три роки після роставання з Анджеліною Джолі порушив мовчання та зізнався, що стало причиною розколу однієї з найміцніших пар Голлівуду.

Сокровенним кіноактор вирішив поділитись в інтерв’ю виданню The New York Times. Холостяк зізнався, що півтори року боровся з алкогольною залежністю та відвідував збір анонімних алкоголіків. Саме захоплення чаркою і стало причиною розриву з дружиною.

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Ми всі несемо в собі біль, горе і втрату. Ми проводимо велику частину часу, приховуючи це, але це все одно сидить всередині нас. Варто відкрити ці "коробки". Я взяв ситуацію в свої руки настільки, наскільки це було можливо, і, врешті-решт, кинув пити,
заявив актор.

55-річний Пітт додав, що терапія в колі таких же алкозалежних, як і він, допомогла йому впоратись з проблемами. Йому особливо приємно, що попри його публічність ніхто з клубу алкоголіків не продав таблоїдам його історію.

"Я домігся максимально можливого для себе результату. Поруч зі мною сиділи інші люди. Вони відкрито і чесно говорили те, що я ніколи раніше не чув. Ми всі потрапили в безпечне місце, в якому тебе не засуджують, і ти можеш бути самим собою. Для мене терапія стала справжнім звільненням і викриттям своїх поганих сторін. У цьому полягає величезна цінність", – додав Бред Пітт.

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Понад 2 роки Голлівуд спостерігав за чварами Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Актори ніяк не могли погодити спірні питання у суді та остаточно розлучитись. Тільки всередині квітня 2019 року пара офіційно завершила цей затяжний процес, залишивши кілька необумовлених питань.

До цього часу Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. Актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови з батьком. Така диктатура повпливала на психологічне здоров'я дітей, що відзначили служителі Феміди. Відтак Джолі пішла на уступки: за рішенням суду вона дозволила дітям проводити час з Піттом, однак всього кілька годин на тиждень. Вперше після оголошення про розлучення голлівудський татусь проведе час з дітьми без втручання екс-дружини.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Бред Пітт Анджеліна Джолі Зіркові розлучення Алкоголь
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