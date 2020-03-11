Гурт "Время и Стекло" припинив своє існування: історія створення та цікаві факти

Популярний український гурт "Время и Стекло" повідомили своїм прихильникам, що їхній колектив розпадається. Виконавці вирішили продовжити свою співочу кар’єру окремо. За їхніми словами, для гурту вони зробили максимум, тепер їхні шляхи розходяться. З чого розпочинався їхній творчий шлях і чому гурт здобув таку широку популярність в Україні – читайте далі.

Український виконавець ПТП (Олексій Потапенко) та його колишня дружина Ірина Горова у 2010 році заснували власну продюсерську компанію "MOZGI Entertainment". А молоді артисти Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній стали першим співочим проєктом продюсерів.

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Приводом для створення гурту послужило рішення Потапа організувати змішаний дует з участю Олексія Завгороднього і солістки. В інтернеті був оголошений кастинг, учасницями якого стали кілька десятків тисяч дівчат. У конкурсі анкет однією з переможниць стала Надя Дорофєєва, яка тоді жила в Москві. При особистій співбесіді вже в Києві, саме вона справила найкраще враження на журі кастингу і отримала запрошення в гурт. Ось таким чином в українському шоу-бізнесі з’явився гурт "Время и Стекло".



Гурт "Время и Стекло" на початку своєї кар'єри

Хоча назва гурту прийшла до учасників не одразу. Надя та Олексій придумували багато інших назв: "Крем-Сода", "Позитивна Надя", "Льоша, додому!" і "Мільйон зелених птахів". Але саме Потап вирішив питання. За його словами, назва прийшла до нього уві сні.

Надія Дорофєєва народилася 21 квітня 1990 року. Дівчина родом з Сімферополя. Вперше на сцену Надя вийшла ще в дитинстві: сценічна біографія Дорофеєвої почалася з пісні Алсу "Іноді", яку дівчина виконала на одному зі шкільних концертів. З того часу Надія мріяла про сцену і цілеспрямовано йшла до цієї мети. У своїх інтерв'ю вона неодноразово зазначала, що в юному віці співала у барах та пабах.

Олексій Завгородній на рік старший від Надії Дорофєєвої. Він народився 19 травня 1989 року у Києві. Він також з дитинства уявляв себе популярним артистом, мріючи славу та фанатів. Окрім гурту "Время и Стекло" Олексій Завгороднім є учасником гурту Mozgi.

Перші хіти, які "вибухнули" на всіх радіостанціях та музичних каналах досі пам’ятають фанати. Серед них – "Так выпала Карта", "Любви Точка Нет", "Кафель", "Гармошка", "Потанцуй со мной".

Пісні, які виконує гурт "Время и Стекло", написані Олексієм та Надею, а також Олексієм Потапенко. Олексій Завгородній і Потап пишуть музику і аранжування для композицій, а співачка Надія Дорофєєва складає вірші для майбутніх хітів.



В арсеналі гурту досить оригінальні відеокліпи

Найбільша популярність до гурту прийшла у 2015 році. Тоді вийшов їхній трек "Имя 505", який підірвав увесь інтернет. Рекорд українського ролика на YouTube досі не побито – він налічує 232 мільйони переглядів.

"Время и Стекло" – "Имя 505": дивіться відео онлайн

"Обратный отчет. The Best" – альбом під такою назвою з п'ятнадцятьма треками виходить в червні 2017 року. Сюди потрапили найкращі пісні, попередніх років, включно з "Навернопотомучто" і "На стиле", випущені в 2016 році, а також зовсім новий сингл "Back2Leto". В кінці 2017 року кліп на пісню "Тролль" також підриває YouTube – кліп налічує 168 мільйонів переглядів.

У 2019 році гурт випустив останній альбом VISLOVO. До альбому увійшло 14 треків, серед яких 11 оригінальних композицій, два ремікси та пісня "Глубоко", записана солісткою гурту Надею Дорофєєвої в дуеті з Дімою Монатиком.



Гурт "Время и Стекло"

Артисти на усіх своїх концертах вражають прихильників стилем одягу. Гурт любить креативне вбрання, яке досить просте, але натомість візуально дуже захоплює багатьох фанів. Для відеокліпів учасникам гурту костюми створювали українські дизайнери. Серед багатьох – FROLOV, KSENIASCHNAIDER, The Coat by Kate Silchenko, Marsala.



Гурт "Время и Стекло" проіснував 10 років

Як і в будь-якому дуеті, про Олексія і Надю ширилися чутки, про те, що між ними існують не тільки робочі стосунки. Однак, як заявляли неодноразово учасники групи, окрім симпанії одне до одного, як до виконавців вони більше нічого не відчули.

Олексій Завгородній одружений. Його дружина Аня має власний бренд одягу. До специфіки роботи чоловіка ставиться з розумінням.Надя Дорофєєва у 2016 році вийшла заміж за Володимира Дантеса. Обидва артисти завжди були занурені у творчі проєкти. Учасники гурту дружать сім'ями.

Олексій та Надія зізнавалися, що популярність і любов шанувальників даються їм нелегко. Постійні зйомки, концерти і перельоти виснажують. Наприклад, вірші і музику для нових композицій артисти нерідко складають безпосередньо в літаках, тому що часу катастрофічно не вистачає. У 2020 році в гурту завершився контракт, тож, імовірно, в майбутньому від них варто чекати нових творчих злетів, але вже окремо.

Дивіться прощальне відео гурту "Время и стекло":