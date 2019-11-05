Врятував в Голодомор тисячі людей: мережу підриває тизер до фільму "Яків" про відомого українця

Голодомор – болюча тема навіть для тих, хто, на щастя, його не застав. Однак, аби якісно передати історію 1932-1933 років, українські творці кіно знімають такі фільми, як "Яків". Так, перший тизер до української історичної драми вже допуступний до перегляду.

Перший 4-хвилиниий тизер до фільму "Яків" було представлено на одному з українських телеканалів у суботу, 2 листопада. Однак в мережі ролик з'явився лише сьогодні, 5 листопада. Приголомшливе коротке відео опублікувала режисерка та сценаристка фільму Вікторія Трофіменко на своєму ютуб-каналі.

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За сюжетом фільму, в основу якого покладена реальні історія, події розгортаються під час Голодомору, у 1932-1933 роках. Мешканець села Великий Хутір Яків Дробот вирішує створити колгосп, у чому багато односельців його не підтримують. Однак, попри це, йому вдається стати першим головою колгоспу "Незаможник" і завдяки цьому врятувати близько 3 тисячі людей, серед яких безпритульні діти та мешканці Великого Хутора.

Дивитися тизер до фільму "Яків": відео