Врятуйте мою маму, – син Маші Єфросиніної розплакався при перегляді фільму за участю зірки

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"Пригоди S Миколая": Маша Єфросиніна з сином Олександром
"Пригоди S Миколая": Маша Єфросиніна з сином Олександром / Instagram / @mashaefrosinina

У середу, 12 грудня, в Києві відбувся допрем'єрний показ новорічно-різдвяної кінокомедії "Пригоди S Миколая". Під час світської події гості свята та журналісти мали змогу поспілкуватись з українськими акторами та першими переглянути новинку.

Зокрема, на допрем'єрному показі комедії засвітились Маша Єфросиніна зі своєю сім'єю, Василь Вірастюк та маленькі дебютанти Максим Лучак і Іванка Бородай. Сам захід відбувся в затишній атмосфері, а перегляд кінострічки викликав чимало усмішок. 

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"Вчорашній вечір, допрем'єрний показ для преси, я пам'ятаю уривками. Пам'ятаю, як раділа, коли побачила всю знімальну групу, з якою рівно минулої зими відморожувала собі все, що можна. Пам'ятаю, що помітила, як подорослішали мої кіно-діти", – з гумором розповіла Маша Єфросиніна. 

Окрім цього, зірка зізналась, що її 4-річний син Олександр розплакався під час перегляду кінострічки. Все тому, що у комедії є епізод, в якому головних героїв накриває лавина. Від цієї сцени хлопчик не на жарт розхвилювався та просив, щоб його маму врятували. 

Пам'ятаю, як мій рідний син Олександр під час епізоду, де мою героїню у фільмі накриває сніжна лавина, розплакався і закричав: "Відкопайте маму!" Те, що я в цей момент тримала його за руку, не переконувало його, що мама давно розкопана,
– згадала Маша Єфросиніна. 

Та це не всі курйози, в яких засвітилась зіркова сім'я Єфросиніної. Під час світського заходу стронгмен Василь Вірастюк підійшов поспілкуватись з ними. Племінник Маші Єфросиніної зустрів силача словами: "Ти зовсім не страшний, але близько, навіть не підходь". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Big Hand Films (@bighandfilms)

Варто зазначити, що всі кіномани можуть переглянути комедію "Пригоди S Миколая" вже від сьогодні, 13 грудня. Різдвяний фільм розкаже глядачам кумедну історію про пригоди двох дітей, які рятуватимуть святого та захищатимуть родину від злодія.

"Пригоди S Миколая": дивіться відео трейлера

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Маша Єфросиніна Курйозні новини Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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