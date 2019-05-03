Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії

Блискучі усмішки, стримані вбрання, натренована міміка та беззаперечна сімейна ідилія – все це чудово характеризує членів королівської сім'ї, які з'являються перед камерами папараці. Однак, що відбувається за дверима Букінгемського палацу, ворота якого зачиняються для репортерів? Приховані романи, подружні зради, гучні розлучення та радикальні шлюби – про це та інше читайте у нашому матеріалі.

Аби побачити улюбленого представника владущої сім'ї Великобританії, фанати готові чекати в живих коридорах близько доби. Чи то під палючим сонцем, чи під проливним дощем. Ще б пак, перед великою публікою представники "блакитної крові" завжди моделюють образ ідеального життя, сім'ї та відносин. А ще вони ніколи не дають інтерв'ю, проте зобов'язані приймати подарунки та бути привітними. Саме ці правила з давніх-давен забезпечують їм відмінну репутацію та любов мільйонів.

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Однак більшість навіть не здогадується, що ще за часів предків Єлизавети ІІ у королівської сім'ї також не обходилося без курйозів і двояких ситуацій, які зазвичай приховували. Як писала Ліна Костенко: "Чужа сім'я, то, кажуть, темний ліс", – саме такими словами можна схарактеризувати таємниці Букінгемського палацу. Розпочнемо з прародичів чинної королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

Едуард VIII (рідний брат батька Єлизавети ІІ)

Принц, який обрав не трон, а кохання

Після смерті дідуся Єлизавети ІІ, який помер у 1936 році, престол повинен був посісти його старший син Едуард VIII. Так веліли закони. Однак вже тоді в непорушних і строгих правилах королівської родини пустилася тріщина.

Задовго до цього Едуард VIII, який мав стати королем величної імперії, "прославився" стосунками зі старшими та заміжніми жінками. Це залишило негативний слід на його відносинах з родичами та на статусі в середовищі. Адже, як відомо, представник "блакитної крові" повинен одружуватися з вільною і жодного разу не розлученою жінкою з вищого кола.

На плечі спадкоємця припала нелегка доля. За деякий час до смерті свого батька він познайомився з американкою Волліс Сімпсон, до якої у нього з'явилась симпатія.

Однак її біографія бажала залишатися кращою. Жінка була одруженою, потім розлученою і знову перебувала в стосунках зі своїм екс-чоловіком-алкоголіком. Така супутниця не могла бути хорошою парою для престолонаступника. Це розумів і сам Едуард VIII. Проте він був безсилий проти кохання.



Едуард VIII і Волліс Сімпсон / New York Post

Наступник трону добре знав закони, тому розумів, що в разі одруження з розлученою жінкою його правлінню прийде кінець. Тому Едуард VIII, як справжній чоловік, вирішив зректися престолу, на користь свого кохання. Після підписання згоди на зречення престолу чоловік виступив на радіо з промовою, у якій повідомляв про рішення жителів Британії. Він завершив своє звернення такими словами: "Я зрозумів, що неможливо нести тяжкий тягар відповідальності і виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю".

У 1936 році Едуард VIII і Волліс Сімпсон одружилися у Франції і, попри чутки про роман американки з іншими чоловіками, скандальні закохані прожили в статусі подружжя до смерті некоронованого правителя у 1972 році.

Георг VI та королева Єлизавета (королева-мати)

Таємниця народження Єлизавети ІІ та хробачлива ідилія в сім'ї її батьків

Передісторія одруження батьків Єлизавети ІІ доволі довга. Вони були знайомі з самого дитинства, проте перша зустріч дорослого Георга VI та Єлизавети Боуз-Лайон відбулася у 1921 році.

Престолонаступник тричі просив руки знатної британки, два рази з яких вона культурно відмовляла, залишаючи йому надії. У своїх листах до майбутнього короля Великобританії Єлизавета (мати Єлизавети ІІ) жалісливо і лагідно просила пробачення за свої відмови щодо одруження.

Після другої пропозиції руки та серця, на яку британка також не погодилася, мати Георга VI забезпечила їй статус персони нон ґрата на їхніх балах. Гіршого покарання для юної дівчини на той час неможливо було придумати. Тому на третю пропозицію вийти заміж за майбутнього короля вона погодилася. У 1923 році Георг VI та Єлизавета Боуз-Лайон зіграли весілля. Критики досі ставлять собі питання, що стосуються її згоди: почуття, які вона підігрівала, відмовляючись, чи заможний статус хлопця, який бажав з нею одружитися.



Батьки Єлизавети ІI / Biography.com

Проте на цьому перипетії у їхній новоствореній сім'ї лише розпочиналися. Як відомо, Георг VI був заїкою. Подейкували, що вилікувати його зміг логопед, якого знайшла дружина Єлизавета. Проте, насправді, про його проблеми попіклувалася одна з його коханок – співачка й актриса Евелін Лай. Що цікаво, вона була не єдиною його пасією навіть після такого бажаного шлюбу. Батько майбутньої королеви Єлизавети ІІ також підтримував тісні стосунки з фреліною своєї дружини леді Морін Стенлі. Ще б пак, Георг VI неодноразово скаржився на те, що не отримував бажаної уваги від своєї дружини, а вона після весілля зовсім охолола.

Справжньою проблемою для Єлизавети Боуз-Лайон стали дорікання її свекрухи, що через два роки після шлюбу у пари не було дітей. Письменниця Колін Кемпбелл у своїй книзі написала, що згідно з перевіреними джерелами, Єлизавета ІІ та її скандальна сестра Маргарет народилися внаслідок штучного запліднення і під наглядом знаменитого на той час лікаря Волтера Джаггера.



Батьки Єлизавети ІІ, Єлизавета ІІ та її сестра Маргарет / Datuopinion.com

Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд

Королівська драма в житті "запасної корони" або 71 рік самотності принцеси Маргарет

Молодша сестра Єлизавети ІІ до сьогодні вважається однією з найкрасивіших жінок британської королівської сім'ї. Однак надто красиві часто стають нещасними. Така ж доля спіткала принцесу Маргарет.

Знатна британка однозначно народилася не в той час, не в тій країні та не в тій сім'ї. Її талант до публічних виступів і вміння бути в центрі уваги – поєднувалися і ставали вибуховою сумішшю, коли вона з'являлася перед фанатами. Така собі королівська зірка.



Принцеса Маргарет / PopSugar

Саме такою її покохав на той час одружений Пітер Таунсенд. Почуття 17-річної Маргарет до бравого вояка, який виховував двох дітей, виявилися взаємними. Їхні почуття розкрили британські репортери, коли під час коронації Єлизавети ІІ її сестра кокетливо змахнула з його плеча невидиму порошину. Момент контакту облетів всі шпальти знаменитих ЗМІ. Як виявилося, на той час Маргарет вже кілька років таємно зустрічалася з Пітером і провела разом з ним не одну палку ніч.

З часом чоловік розлучився, однак, аби отримати дозвіл на шлюб з сестрою Єлизавети ІІ, закоханим треба було пройти кілька кіл пекла. Адже гіршого супутника для представниці "блакитної крові" годі було й знайти – старший на 16 років, розлучений, батько та ще й простолюдин.

Пітера Таунсенда відправили, як він стверджував, в заслання. Понад три роки вони були під пильним наглядом Єлизавети ІІ, матері-королеви, репортерів і звичайних жителів Британії. Видна британка стала однією з найбільш фотографованих персон монаршої сім'ї. Пізніше її перевершила лише принцеса Діана.



Принцеса Маргарет і Пітер Таундсенд / Vanity Fair

Маргарет покладливо чекала свого 25-річчя, аби вільно взяти шлюб у церкві разом зі своїм коханим. Для того, щоб стати дружиною коханого чоловіка їй потрібно було відректися від сім'ї, титулу Її Величності та отримати дозвіл від Єлизавети ІІ. Однак сім'я таки змогла натиснути на правильні важелі амбіційної Маргарет і переконати, що такий шлюб може стати початком руйнування монархії. Після того, як заслання Пітера Таундсенда закінчилося, закохані зустрілися востаннє наприкінці 1955 року. Їхню зустріч змогли зафіксувати місцеві репортери. Проте, як виявилося, під час останньої зустрічі Маргарет і Пітер поклялися один одному не пов'язувати своє життя ні з ким іншим і бути вірними один одному.

Після цього принцеса зробила офіційну промову, що назавжди відмовляється від думки вийти заміж за Пітера Таунсенда, а він в свою чергу сказав, що її неможливо було не любити.

Проте через 5 років офіцер заявив про одруження з молодшою на 25 років бельгійкою. Дізнавшись про це, Маргарет в той самий день прийняла пропозицію від свого залицяльника, який був фотографом. За місяць до їхнього весілля, яке вони зіграли 6 травня 1960 року, стало відомо, що новий обранець сестри Єлизавети ІІ очікує на первістка від дружини свого друга. У британській пресі неодноразово писали про його невірність принцесі та її невірність чоловікові. Їхній шлюб, в якому у них народилося двоє дітей, протривав 18 років.



Принцеса Маргарет з чоловіком Ентоні Армстронг-Джонсом / The Daily Beast

Однак, як повідомляли іноземні ЗМІ, перед смертю Пітера Таунсенда Маргарет навідала його і довго сиділа з ним в кімнаті, з сумом про щось розмовляючи. Принцеса, краса якої в молодості була просто невимовною, так і не зазнала справжнього жіночого щастя. Вона померла у віці 71 року від численних проблем зі здоров'ям.

Принц Чарльз і принцеса Діана

Любовний трикутник або казкова історія кохання, яка закінчилася, навіть не почавшись

Перший спадкоємець британського престолу принц Чарльз та Діана Спенсер одружилися 29 липня 1981 року. За їхніми стосунками, які зав'язалися на початку 1980 року, слідкував весь світ. Проте на момент весілля принц Уельський вже перебував у таємних відносинах з Каміллою Паркер-Боулз протягом дев'яти років. Попри сімейну ідилію, яку Чарльз і Діана намагалися показати мільйонам шанувальників, серце принца належало іншій жінці.



Принцеса Діана та принц Чарльз / Daily Telegraph

Син Єлизавети ІІ заявив про бажання одружитися з Каміллою ще задовго до знайомства з Діаною, проте королева не дала згоди на шлюб через чутки про її романи з багатьма чоловіками.

В кінці 1986 року Чарльз відновив стосунки з Каміллою, а вона в свою чергу з радістю зустрічалася з ним потайки від свого чоловіка, який був відомим гулякою. В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що в їхньому шлюбі було занадто багато людей і розповіла про те, як Чарльз приділяв увагу іншій жінці навіть перед самим весіллям.

Перше, що поранило мене – мій майбутній чоловік відправив Каміллі Паркер-Боулз квіти, коли вона захворіла на менінгіт, підписавши їх "Для Гледіс від Фреда", так вони називали один одного в цілях конспірації,

– розповіла принцеса Діана.

Роман Чарльза і Камілли, про який Діана знала, тривав кілька років, аж поки в пресу не потрапив аудіозапис милої бесіди коханців. Ймовірно, якби не він, улюблениця Діана ще довгий час мовчала б про нещастя в шлюбі.



Принц Чарльз і Камілла / People

У 1991 році принцеса Діана дала шокуюче інтерв'ю, кількагодинний монолог, який пізніше змонтували у фільм, що отримав назву "Діана: її справжня історія" (Diana: Her True Story) (1993). Улюблениця мільйонів наважилася на складний діалог, в якому розповіла чимало деталей про їхній шлюб з принцом Чарльзом, награне кохання і її сльози через те, що, ще до одруження, вона підслухала як її коханий сказав Каміллі, що завжди буде її любити.



Принцеса Діана і Чарльз / Reader's Digest

У 1992 році королівське подружжя вже не жило під одним дахом і вкрай рідко разом з'являлося на публіці. Син Єлизавети ІІ припинив приховувати відносини з Каміллою, а принцеса Діана, аби самоствердитися, заводила короткочасні романи. Ці події створювали негативну репутацію королівській сім'ї, тому Її Величність доклала зусиль, аби її син і невістка отримали розлучення якомога швидше. У 1996 році вони офіційно стали вільними людьми, а через рік після цього принцеса Діана загинула, втікаючи від журналістів.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Королівсько-голлівудський роман або як перетворитися з акторки в принцесу. Навіть, якщо вам лиш трохи за тридцять…

Історія кохання британського принца Гаррі та голлівудської акторки Меган Маркл стала чи не найпопулярнішою за останні кілька десятиліть. Однак набути гучного розголосу їй допомогли аж ніяк не романтичні та милі деталі стосунків, а скандальні подробиці королівсько-голлівудського кохання. На момент знайомства принц Гаррі був завидним холостяком, а американка Меган Маркл – популярною розлученою актрисою.

Наприкінці жовтня 2016 року мережу підірвали новини про роман спадкоємця престолу і зірки серіалу "Форс-мажори". А на початку листопада закохані офіційно підтвердили, що перебувають у відносинах. Рівно через рік у 2017 році Кенсінгтонський палац повідомив про заручини.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Time100

Фанати королівської сім'ї насторожились і згадали історію Едуарда VIII, який обрав кохання і шлюб з розлученою американкою Волліс Сіпмсон, тим самим відрікшись від престолу. Однак, на відміну від нього, принц Гаррі є шостим в черзі на престол, а також у 2002 році Єлизавета ІІ анулювала жорстокий закон про заборону одружуватися з розлученою жінкою.

Проте певні побоювання щодо їхнього одруження все-таки були. Розлучена, старша на три роки від Гаррі, темношкіра дівчина з афроамериканським корінням отримала шанс стати першою, хто міг би створити змішаний шлюб у королівській сім'ї.

Аби стати гідною супутницею представнику монаршої сім'ї, їй довелося кардинально змінити своє життя: закрити соціальні мережі, змінити стиль вбрання, покинути акторську кар'єру, переїхати до Лондона і припинити зв'язки зі своїми скандальними родичами. Попри те, що Меган Маркл пішла на великі поступки заради свого коханого, вона все одно є зіркою заголовків ЗМІ, прославляючись стабільними порушеннями королівських правил.



Весілля принца Гаррі та Меган Макрл / Harper's Bazaar

Єлизавета ІІ і Філіп

Кровний шлюб

Завершуючи історію про скандальні шлюби та розлучення британської королівської сім'ї, хотілося б відзначити, що шлюб Єлизавети ІІ та Філіпа також був не менш обговорюваним свого часу, хоч і не набув статусу скандального. А вся річ у тому, що на майбутній королеві Великобританії будь-хто одружитися не міг. Оскільки вона могла стати монархом величної імперії, їй потрібно було дотримуватися правил і одружитися з хлопцем з вищого кола.

Таким чином найбільш підхідною кандидатурою для Єлизавети ІІ виявився її чотирирідний брат Філіп. Хоч багато хто відмовляв їх від цього шлюбу через те, що хлопець був православної віри, а також не мав грошей, у 1947 році вони таки одружилися. Станом на сьогодні Єлизавета ІІ та її чоловік Філіп прожили в шлюбі 71 рік.