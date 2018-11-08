Все роблю правильно: Слава Камінська показала себе до пластичних операцій

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Слава Камінська
Слава Камінська / Фото з Іnstagram

Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська не приховує від громадськості, що робила пластичні операції. Крім того, співачка показала свої архівні знімки, демонструючи, що зараз виглядає краще.

Колаж з фотографій Камінська виклала у своєму. Раніше вона зізналася, що зробила дві пластичні операції: змінила розмір грудей із першого з половиною на твердий третій та підкорегувала форму носа.

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"У дзеркалі зазвичай не помічаєш змін, але мені прислали цей колаж і я зрозуміла, що все роблю правильно. Не треба боятися часу, в моєму випадку, наприклад, він йде на користь. З'являються мізки, приходить мудрість і ти розумієш, що перепалене майже червоне волосся ще нікого не робило красивішим. Власне, як і брови-ниточки або стрілки товщиною в палець!" – написала Слава.

Співачка закликала жінок любити себе та доглядати за собою.

"Ви навіть не уявляєте, як ваше обличчя може елементарно поміняти форма брів. Не треба купувати чергові джинси – мода змінюється. Краще купіть вітаміни для волосся, наприклад. Інвестуйте у себе, це окупається в 99% випадків", – порадила Камінська.

Слава Камінська: фото "до" і "після"

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: Lifestyle
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