Все роблю правильно: Слава Камінська показала себе до пластичних операцій
Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська не приховує від громадськості, що робила пластичні операції. Крім того, співачка показала свої архівні знімки, демонструючи, що зараз виглядає краще.
Колаж з фотографій Камінська виклала у своєму. Раніше вона зізналася, що зробила дві пластичні операції: змінила розмір грудей із першого з половиною на твердий третій та підкорегувала форму носа.
Читайте також: Слава з "НеАнгелів" опублікувала гаряче фото в білизні: 18+
"У дзеркалі зазвичай не помічаєш змін, але мені прислали цей колаж і я зрозуміла, що все роблю правильно. Не треба боятися часу, в моєму випадку, наприклад, він йде на користь. З'являються мізки, приходить мудрість і ти розумієш, що перепалене майже червоне волосся ще нікого не робило красивішим. Власне, як і брови-ниточки або стрілки товщиною в палець!" – написала Слава.
Співачка закликала жінок любити себе та доглядати за собою.
"Ви навіть не уявляєте, як ваше обличчя може елементарно поміняти форма брів. Не треба купувати чергові джинси – мода змінюється. Краще купіть вітаміни для волосся, наприклад. Інвестуйте у себе, це окупається в 99% випадків", – порадила Камінська.
Слава Камінська: фото "до" і "після"