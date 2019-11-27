Все ще секс-символ у 52: фото Памели Андерсон

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Памела Андерсон / Getty Images

Зірка американського телесеріалу "Рятівники Малібу" досі приголомшує своїм підтягнутим тілом. На узбережжі Коралового моря вона позувала перед об'єктивом у купальнику. Зйомка відбулася для чоловічого глянцю "Maxim Australia".

Своїм прикладом канадська модель та акторка доводить, що вік не стане на заваді розкішному зовнішньому виглядові для визнаного секс-символа. Днями вона дефілювала на пляжах в Австралії. 

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Памела Андерсон прилетіла до Квінсленда для зйомок рекламного ролику для компанії автомобільного обслуговування Ultra Tune, як повідомляє Daily Mail. Заразом вона позувала для обкладинки чоловічого журналу. 

На палубі яхти модель постала у суцільному білому купальникові з відвертим декольте, яким ще з 90-х славиться секс-символ. 

Памела Андерсон на зйомках в Австралії / Daily Mail

До появи на знімальному майданчику, який перетворився на місце розкішного відпочинку, Памела Андерсон вирішила прикрити звабливе тіло довгою білою пляжною сукнею. Вона доповнила обаз підборами, об'ємним солом'яним капелюхом та сонцезахисними окулярами. Проте навіть в такому одязі зірка спромоглася продемонструвати свої приголомшливі стрункі ноги, завдяки розрізу на сукні. 
 

Памела Андерсон на зйомках в Австралії / Daily Mail
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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Памела Андерсон
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