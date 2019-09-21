Все стало ще гірше, – Кім Кардашян відверто розповіла про боротьбу з псоріазом

Часто знаменитості намагаються ідеалізувати своє життя, приховуючи негаразди, хвороби та інші негативні події. Проте американська зірка Кім Кардашян неодноразово відверто розповідала своїм фанатам про те, що хворіє на псоріаз. Днями 38-річна знаменитість розповіла подробиці боротьби з недугою і про зміни, які вона помічає.

На початку літа Кім Кардашян зняла відверте відео, на якому детально показує, як їй вдається приховувати псоріаз. Після цього вона неодноразово розповідала про деталі захворювання і як бореться з ним щодня. Останнє есе Кім Кардашян на тему псоріазу було на сайті її старшої сестри Кортні.

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У тексті Insta-діва розповіла про момент, коли вона дізналася, що має захворювання шкіри, а також, які наслідки несе за собою діагноз.

Я – єдина дитина в сім'ї, якій мама передала цю хворобу в спадок. Мені було 25 років, коли в мене вперше стався спалах псоріазу. Тоді у мене була звичайна застуда, яка спровокувала появу цього автоімунного захворювання. Тоді плями щедро вкрили мої живіт і ноги,

– зізналася Кім, як у її житті з'явився псоріаз.

За словами зірки шоу "Сімейство Кадрашян", вона одразу ж звернулася до спеціаліста. На щастя, дерматолог жив по сусідству, тому їй не довелося довго чекати на прийом. Йому вдалося перервати розвиток хвороби, але через 5 років вона знову повернулася.



Скріншот з Insta-Stories Кім Кардашян, зірка демонструє прояви псоріазу

Кім Кардашян заявила, що не одразу зрозуміла, що у її житті знову з’явився псоріаз, тому що тоді на ній була сукня з блискітками, яка, на її думку, могла викликати свербіж.

Тоді я подумала, що це просто реакція моєї шкіри на тканину, з якої було зроблено плаття. Однак це виявилося не так. Мама побачила плями на моєму тілі і сказала, що це точно псоріаз. Тоді й почалося моє життя з цією хворобою,

– пригадала 38-річна зірка.

Також вона відверто зізналася, що на початках дуже соромилася своєї хвороби і намагалася приховувати її. Проте в якийсь момент зрозуміла, що неможливо і немає сенсу замовчувати про те, що є у її житті кожного дня. Тим паче, за словами Кім Кардашян, з початку 2019 року хвороба загострилася. "На початку цього року все стало ще гірше. Плями покрили моє обличчя і більшу частину тіла. Однак після стількох років я дійсно навчилася з цим жити", – заявила бізнесвумен.