Все так, як він хотів: Карла Лагерфельда кремували неподалік від Парижа

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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / Instagram / @karllagerfeld

Знаменитий німецький і французький кутюр'є був кремований у невелику місті Нантер, що поблизу Парижа. Як раніше повідомлялося, Карл Лагерфельд декілька разів наголошував на тому, що не хоче великого похорону, тому все сталося згідно з його останньою волею.

Пишної церемонії прощання з Карлом Лагерфельдом, яку могли б відвідати знаменитості, що носили його одяг, так і не відбулося. Раніше було зазначено, що ще за життя креативний директор модного дому Chanel заявляв про бажання бути кремованим, тому, як повідомляє The Daily Mail, близькі Карла Лагерфельда виконали його останню волю.

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Кремація знаменитого модельєра відбулася 22 лютого у містечку Нантер, що розташоване неподалік від Парижа. На церемонію спалювання прийшли Віржині Віар, яка протягом 30 років була "правою рукою" кутюр'є, президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, принцеса Монако Кароліна та інші знаменитості з його близького кола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

Що варто знати про смерть Карла Лагерфельда? Німецький і французький модельєр пішов з життя вранці 19 лютого 2019 року у віці 85 років. 22 січня 2019 року вперше за історію співпраці з модним домом Chanel кутюр'є не вийшов вклонитися після показу. Представники бренду засвідчили, що Карл Лагерфельд почувався втомленим, однак, як виявилося пізніше, він страждав від раку підшлункової залози. Після його смерті стало відомо, що він вписав у заповіт свою кішку Шупетт і забажав, аби після її смерті, її прах розвіяли поруч із ним.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Втрати Chanel Карл Лагерфельд
Джерело: 24 Канал
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