"Все тільки разом": Настя Каменських показала ніжне фото з Потапом у басейні
Популярне українське подружжя – Настя Каменських і Потап – зачаровують шанувальників у мережі яскравими знімками зі своєї мексиканської подорожі.
Нові знімки з Мексики Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На фото співачка позує з коханим у басейні, де Потап з заплющеними очима ніжно обіймає свою дружину-"суперзірку".
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Класно, коли все тільки разом. Класно, коли все виходить. Класно, коли так солодко і класно коли одне кохання на двох,
– додала у підписі NK.
Раніше Каменських зізналася, що навіть на відпочинку закохані намагаються займатися спортом. Саме співачка привчила Потапа до цього.
"Я почала сама займатися спортом, правильно харчуватися, слідкувати за собою і потім Олексій побачив, які в мене результати, і так – "А я теж так хочу", – зізналася співачка в інтерв'ю програмі "Життя відомих людей" .
Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux