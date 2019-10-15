Все це вигадка, – родичі Анастасії Заворотнюк спростували новини про критичний стан її здоров'я

З серпня 2019 року акторка Анастасія Заворотнюк перебуває на лікуванні у московській клініці. За кілька місяців у російських ЗМІ з'явилось чимало новин про стан її здоров'я. Родичі зірки "Моя прекрасна няня" вирішили вперше прокоментувати її лікування та спростувати поширені міфи.

Зробили вони це на інстаграм-сторінці з назвою "Підтримка Анастасії Заворотнюк". Акаунт, за офіційними даними, створений друзями акторки, які вирішили боротись із наклепами та спекуляціями у російських ЗМІ. Через чималу активність сторінку на кілька днів заблокували, а 15 жовтня там з'явився допис, у якому родичі Анастасії Заворотнюк вперше прокоментували її лікування.

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За їхніми словами, акторка і справді перебуває в клініці через онкохворобу, однак вона ніколи не була в комі. Також родичі Анастасії Заворотнюк вдруге наголосили, що зірка в жодному разі не має ознак сопору та впізнає всіх, хто її навідує.

Інформація для всіх небайдужих: Анастасія дійсно зараз проходить курс лікування. Вона не перебувала в комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, не впадала в стан сопору, не мала втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Все це вигадки,

– йдеться у заяві.

Надалі представники і родичі Анастасії Заворотнюк будуть спростовувати усі наклепи російських журналістів. Водночас вони звернулись до прихильників акторки не піддаватись на спекуляції та поважати їхнє право на приватність. За словами родичів зірки "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк продовжує боротись з недугою, тому зосереджена виключно на лікуванні.

"Правда в тому, що є захворювання і є рішуча мета його перемогти. Ми не просимо нічого, крім щирої молитви, співпереживання від людей і поваги до бажання близьких не виносити на загальний огляд деталі хвороби – це особисте... Ми від душі бажаємо нікому не стикатися з хворобою і не знати про неї жодної правди", – додали родичі Анастасії Заворотнюк.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

У серпні 2019 року у всіх російських ЗМІ з'явилась інформація, що в Анастасії Заворотнюк виявили останню стадію раку мозку. Тоді сусіди зірки додали: перед раптовою госпіталізацією вона скаржилась на сильні головні болі, які заважали їй спати. Після цього Анастасія Заворотнюк начебто раптово покинула свій маєток та розпочала лікування у Німеччині та Польщі.

Інсайдери стверджували, що ймовірною причиною хвороби були ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини. Одразу після народження дитини Анастасія Завортнюк почала скаржитись на погане самопочуття та звернулась до медиків за допомогою. Окрім цього, джерела додали, що стан акторки різко погіршився через хірургічне втручання закордонних медиків.

Упродовж двох місяців Анастасія Заворотнюк перебувала на лікуванні у приватній клініці в Москві. Саме там, за даними російських журналістів, вона пережила глибоку кому, парез правої руки та стан сопору. Водночас експерти ЗМІ заявляли, що в такому стані Анастасії Заворотнюк залишилось жити кілька днів, а деякі представники преси взагалі написали, що акторка вже померла. На це відреагували представники зірки "Моя прекрасна няня", спростувавши резонансні новини.

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Родичі Анастасії Заворотнюк були приголомшені спекуляціями довкола теми її лікування. Днями вони вперше опублікували публічну заяву, в якій розповіли про переслідування папараці та неодноразові спроби продертись у палату акторки. Такі дії назвали неприйнятними та закликали журналістів поважати їхнє право на приватність.

Окрім цього, вони висміяли новини про переведення Анастасії Заворотнюк до реабілітаційного центру в Москві. В цілях безпеки родичі акторки не розголошують, де саме знаменита росіянка проходить курс лікування.